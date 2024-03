Limitierte SpongeBob Xbox Series X kehrt zurück - dieses Mal käuflich

Xbox-Fans in den USA bekommen schon bald die Möglichkeit, eine einzigartig aussehende Xbox Series X in die Hände zu bekommen: Microsoft hat dazu mit Best Buy, Paramount Game Studios und GameMill eine SpongeBob Xbox Series X-Konsole angekündigt.

SpongeBob-Xbox Series X-Konsole in limitierter Auflage

Zusammenfassung Limitierte SpongeBob Xbox Series X kommt

Start am 7. März 2024 exklusiv bei Best Buy

Preis für Special Edition liegt bei 699 USD

Special Edition-Controller mit SpongeBobs Freunden

Digitale Kopie von Nickelodeon All-Star Brawl 2 inklusive

Begrenzte Stückzahl der Konsole verfügbar

Design und Spiel extra, technisch wie 2020er Xbox Series X

Die bunte Xbox soll in limitierter Auflage für 699 US-Dollar auf den Markt kommen. Als Starttermin für die von SpongeBob inspirierte Xbox Series X Special Edition wurde bereits der 7. März 2024 genannt. Die Konsole wird dann nur bei Best Buy erhältlich sein (via Gamespot ). Frühere Special-Editions derart fanden aber ihren Weg über Ebay und Co. nach Europa.Die Konsole wird mit einem Special Edition-Controller geliefert, auf dem SpongeBobs wichtigste Unterwasserfreunde abgebildet sind: Thaddäus Q. Tentakel, Gary und Mr. Krabs.Außerdem erhalten Käufer eine digitale Kopie von Nickelodeon All-Star Brawl 2, einem Spiel, in dem man für die bekanntesten Zeichentrickfiguren wie Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob, Garfield, Jimmy Neutron und andere antreten kann.Das Xbox Series X Nickelodeon All-Star Brawl 2 Special Edition Bundle wird nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sein - genauer Zahlen dazu nannte das Unternehmer nicht. Abgesehen von dem fröhlichen Design und dem mitgelieferten Spiel handelt es sich um die gleiche Xbox Series X, die 2020 angekündigt wurde. Sie verfügt über 1 TB integrierten Speicher, der sich mit Storage Expansion Cards oder externen Festplatten und Solid State Drive erweitern lässt.Eine Preiserhöhung um 200 US-Dollar mag dafür ein bisschen happig erscheinen, das dürfte Fans aber nicht abschrecken. Interessant ist diese neue Edition auch, da es nicht die erste SpongeBob-Xbox ist. Bereits 2021 gab es eine ähnlich gestaltete Konsole von Microsoft - allerdings konnte man die damals nicht kaufen, sondern nur gewinnen.