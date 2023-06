Die nächste Generation: Microsoft kündigt Flight Simulator 2024 an

Details zum Release auf Windows-PCs und Xbox-Konsolen

Microsoft stellt im Rahmen des Xbox Game Showcase den neuen Flight Simulator 2024 vor. Bei der für das kommende Jahr geplanten Flugsimulation handelt es sich nicht etwa um eine Erweiterung (Addon), sondern um ein eigenständiges Spiel (Standalone). Vier Jahre nach der letzten großen Neuauflage des bekannten Franchise soll sich der Titel einmal mehr deutlich verändern. Und das, obwohl der Flight Simulator 2020 bis heute mit technischen und grafischen Updates sowie einer Vielzahl an Fluggeräten (Flugzeuge, Helikopter, Segelflieger etc.) versorgt wird.Der erste Trailer zum Microsoft Flight Simulator 2024 zeigt bereits die grundlegende Neuausrichtung des Spiels. Während im aktuellen Titel neben dem freien Fliegen lediglich Landeherausforderungen, vorab definierte Erkundungsflüge und Co. im Mittelpunkt stehen, können sich Hobbypiloten im nächsten Jahr auf eine Vielzahl von Kampagnen und Missionen freuen.Unter anderem mit dabei: Bekämpfung von Waldbränden, "Search and Rescue"-Aufgaben (z.B. Bergrettung, Autounfälle etc.), Transportflüge (Cargo), medizinische Transporte, Landwirtschaftsflüge, Skydiving-Begleitung, Bauarbeiten (z.B. Strommasten), VIP Charter-Flüge und natürlich Air-Racing. Außerdem deutet Microsoft Missionen für wissenschaftliche und experimentelle Flüge sowie neue Fluggeräte an, etwa Luftschiffe (Zeppelin) und Heißluftballons.Parallel zur Veröffentlichung eines ersten Trailers beantworten die Redmonder und Entwickler des Asobo Studio einige wichtige Fragen vorab des Release im Jahr 2024. So wird der Flight Simulator 2024 über alle aktuellen Flugzeuge und Flughäfen sowie praktisch alle bereits jetzt optional verfügbaren Marktplatz-Inhalte verfügen. Diese müssen somit nicht neu erstanden werden. Zudem will man nach der Veröffentlichung weitere Aktualisierungen in Form von Avionik-, City-, Sim- und World-Updates für den Vorgänger anbieten.Abseits des Jahres 2024 steht noch kein genauer Release-Termin fest. Bestätigt wurde allerdings, dass der Microsoft Flight Simulator 2024 ab Tag 1 nicht nur für Windows-PCs, sondern auch für Xbox Series X|S und per Cloud-Gaming erhältlich sein wird. Spieler sollen die Flugsimulation über den Xbox Game Pass, PC Game Pass, im Einzelhandel und digital im Microsoft Store sowie bei Steam finden können.