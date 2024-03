Xbox to go: Microsoft entwickelt Handheld-Konsole

Nach Nintendo, Sony und Valve will nun auch Microsoft in den Handheld-Markt einsteigen. Es scheint sogar schon den Prototyp einer mobilen Xbox zu geben, auf dem Spiele nativ laufen.

Handheld-Markt mit Potenzial

Nun will auch Microsoft einsteigen

Prototyp existiert bereits

Management macht Andeutungen

Markteinführung ungewiss

Nintendo hat seit ihrer Markteinführung 2017 über 120 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Das sind mehr Exemplare, als die Konkurrenz von Sony und Microsoft mit ihren PlayStation 5 und Xbox-Series-Konsolen zusammen an den Mann bringen konnten. Spätestens seit dem Erfolg von Valves Steam Deck scheint klar zu sein, dass es einen Markt für portable Handheld-Geräte gibt.Nachdem Sony mit dem PlayStation Portal Remote Player seine eigene Variante eines mobilen Streaming-Geräts auf den Markt gebracht hat, will nun auch Microsoft nachziehen. Die Redmonder hatten laut Berichten schon in der Vergangenheit an einem entsprechenden Projekt gearbeitet, das den Xbox-Spiele-Katalog via Cloud-Gaming auch unterwegs verfügbar machen sollte. Jetzt hat sich der Plan des Unternehmens aber geändert.Anstatt ein Gerät zu entwerfen, das die Spiele lediglich streamt, soll inzwischen ein Handheld in Entwicklung sein, auf dem die Spiele wie auf dem Steam Deck nativ laufen. Das berichtet der Journalist Jez Corden im Xbox Two Podcast (via Insider Gaming ). Laut Corden soll Microsoft bereits einen funktionierenden Prototyp vorliegen haben. Noch ist aber unklar, ob es sich bei dieser Konsole um ein Gerät mit Docking-Station handelt oder nicht.Diese Nachricht passt zu den kürzlichen Äußerungen von Microsoft Gaming CEO Phil Spencer. Der hatte zu Anfang des Jahres betont, die neue Xbox-Konsolen-Generation werde "einzigartig und leistungsstark". Auch die Aussagen im offiziellen Xbox Podcast von Sarah Bond, der neuen Präsidentin von Xbox, könnten sich auf eine portable Konsole beziehen:"Wir haben noch mehr in Planung. Es gibt einige aufregende Dinge im Bereich Hardware, die wir noch in diesem Jahr vorstellen werden. Wir investieren auch in die Roadmap der nächsten Generation. Wir konzentrieren uns darauf, den größten technischen Sprung zu schaffen, den es je in einer Hardware-Generation gegeben hat. Das macht es besser für die Spieler und besser für die Entwickler und ihre Visionen, die sie entwickeln."Ob überhaupt ein Xbox-Handheld auf den Markt kommt, steht jedoch noch in den Sternen. Denn die Existenz von Prototypen ist nie eine Garantie dafür, dass das entsprechende Produkt auch tatsächlich den Weg in die Läden findet. Glaubt man allerdings Sarah Bond, sollte es noch dieses Jahr Neuigkeiten zu dem Thema geben.