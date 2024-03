Microsoft arbeitet wohl definitiv an neuer Xbox-Hardware. Dies legt jedenfalls die gestern erfolgte Zertifizierung eines neuen Entwickler-Kits durch koreanische Behörden nahe, bei dem des sich um eine "XDK Console" handeln soll. Was genau dieses Gerät ist, ist jetzt Thema diverser Spekulationen.

Microsoft

Reichlich Rätselraten um möglichen Refresh

Behörde verrät keine Details

Zusammenfassung Neue Xbox-Hardware von Microsoft in Arbeit

Zertifizierung einer "XDK Console" in Südkorea

"Microsoft Model 2089" von RRA geprüft

Keine Details zu Funktionen des neuen XDK bekannt

Produktion des Geräts in China und Vietnam

Entwickler-Kit könnte für laufwerklose Xbox sein

Spekulationen über Konkurrenz zur "PlayStation 5 Pro"

Das Naver-Blog Xbox Info aus Südkorea bemerkte als erstes, dass bei der südkoreanischen National Radio Research Agency (RRA) am 18. März das sogenannte "Microsoft Model 2089" zertifiziert wurde . Die Einreichung der Zertifizierungsdokumente erfolgte laut den Angaben auf der Website der Behörde durch Microsoft selbst.Als "Gerätename" wird ausdrücklich von einer "XDK Console" gesprochen. XDK steht normalerweise für " Xbox Developer Kit ". Microsoft hat unter der gleichen Bezeichnung bereits in mindestens zwei früheren Fällen XDKs durch die RRA zertifizieren lassen, nämlich die Entwickler-Kits für die Xbox One und die Xbox Series S bzw. Series X, wobei es sich jeweils um unterschiedliche Gerätegenerationen handelte.Die Angaben der RRA verraten keinerlei Details zu dem neuen Microsoft Xbox Developer Kit (XDK), das jetzt von der für die Sicherheit von Funkanlagen zuständigen Behörde freigegeben wurde. Es ist lediglich davon die Rede, dass das Gerät in China und Vietnam gefertigt wird.Denkbar wäre, dass es sich bei Microsoft Model 2089 um das Entwickler-Kit für die noch in diesem Jahr erwartete, aufgefrischte Version der aktuellen Xbox-Generation handelt . Laut den vor einigen Monaten erfolgten Leaks rund um Microsofts Xbox-Strategie könnte es sich um ein Entwickler-Kit für eine ganz ohne Laufwerk geplante neue Xbox handeln oder für die ebenfalls in den internen Dokumenten erwähnte Handheld-Konsole der Marke Xbox.Weiter wird spekuliert, dass Microsoft stattdessen an einer Art Antwort auf die noch 2024 erwartete " PlayStation 5 Pro " arbeiten könnte. Bei einem solchen Refresh der aktuellen Gerätegeneration würde es wohl vor allem darum gehen, noch einmal zusätzliche Leistung aus der aktuellen Hardware herauszukitzeln, um mit neuen Premium-Titeln wie GTA 6 ein besseres Erlebnis zu bieten.