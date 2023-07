Microsoft startet Hotpatching für weitere Windows Server-VMs

Microsoft hat angekündigt, dass der Hotpatch-Support nun auch für die Windows Server 2022 Datacenter-Editionen freigegeben wurde. Damit ist der verbesserte Update-Prozess, der Administratoren die Arbeit erleichtern soll, ab sofort allgemein verfügbar.

Hotpatching-Funktion für virtuelle Maschinen

Weniger Ausfallzeiten

Unterstützung erweitert

Updates mit Neustart

Windows Server Special

Im April startete die öffentliche Preview-Phase für die Funktion, jetzt können Unternehmen die neue Hotpatching-Funktion für virtuelle Maschinen nutzen. Voraussetzung ist eines der vor Kurzem veröffentlichten Images.Damit können nun alle Versionen von Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition auf Azure und Azure Stack HCI Hotpatching aktivieren. Weitere Details dazu findet man im Techcommunity-Blog . Diese Version ermöglicht es Unternehmen, Patches und Updates für virtuelle Windows Server-Maschinen auf Azure ohne Neustart zu installieren. Fehler können somit beim Hotpatching im laufenden Betrieb behoben werden, was einen großen Vorteil für die virtuellen Maschinen bedeutet.Das wird es ermöglichen, dass die Hotpatch-Funktion die Änderungen im Speichercode laufender Prozesse anwendet. Hotpatching wurde entwickelt, um die Verfügbarkeit kritischer Systeme zu verbessern sowie Unterbrechungen und Ausfallzeiten zu minimieren.Bisher war die Hotpatch-Funktion nur für die Server Core-Installationsoption für virtuelle Windows Server-Maschinen verfügbar. Jetzt lassen sich auch virtuelle Windows Server-Maschinen mit der Desktop-Erfahrung per Hotpatching aktualisieren, die grafische UI-Verwaltungsfunktionen bieten.Microsoft hob mehrere Vorteile der Hotpatch-Funktion für unterstützte VMs hervor. Die Betriebssystem-Updates sollten nun schneller installiert werden und weniger Speicher- und CPU-Ressourcen verbrauchen. Weiterhin bietet Hotpatch einen besseren Schutz und verringert die Zeit, in der Sicherheitsrisiken bestehen.Microsoft weist darauf hin, dass Kunden weiterhin VMs neu starten müssen, um Updates zu installieren, die derzeit nicht im Hotpatch-Programm enthalten sind. Dazu gehören .NET-Updates, nicht sicherheitsrelevante Updates, die für Windows veröffentlicht werden, und Nicht-Windows-Updates.