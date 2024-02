Optionales Windows 10 Update mit neuer Funktion gestartet

Microsoft hat für die letzte noch unterstützte Windows 10-Version ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update für alle Nutzer herausgegeben. Es handelt sich um die Vorschau für den Patch-Day im März. Überraschenderweise gibt es auch wieder neue Funktionen.

Update KB5034843 für Windows 10 Version 22H2

Bugfixes und mehr

Release-Notes KB5034843 - Highlights

Neu! Mit der Windows-Freigabe können Sie jetzt URLs direkt an Anwendungen wie WhatsApp, Gmail, Facebook und LinkedIn weitergeben. Die Freigabe für X (ehemals Twitter) wird in Kürze folgen.

Dieses Update wirkt sich auf die Windows-Backup-App aus. Sie wird in Regionen, in denen die Anwendung nicht unterstützt wird, nicht mehr auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter KB5032038.

Weitere Verbesserungen

Dieses Update behebt ein Problem, das Azure Virtual Desktop-Sitzungen betrifft. Bei der Anmeldung kommt es zu Verzögerungen.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf virtuelle Azure Virtual Desktop-Maschinen auswirkt. Sie werden nach dem Zufallsprinzip neu gestartet. Dies geschieht aufgrund einer Zugriffsverletzung in lsass.exe.

Das Update behebt ein Problem, das Windows Hello for Business betrifft. Sie können es nicht verwenden, um sich bei Microsoft Entra ID in bestimmten Anwendungen zu authentifizieren. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie Web Access Management (WAM) verwenden.

Dieses Update behebt ein Problem, das Microsoft Edge betrifft. Die Benutzeroberfläche für die Dateneinstellungen der Internetoptionen ist falsch.

Das Update behebt ein Problem, das den japanischen Input Method Editor (IME) betrifft. Er funktioniert nicht für benutzerdefinierte Desktops.

Das Update behebt ein Problem, das die Remotedesktop-Webauthentifizierung betrifft. Möglicherweise können Sie keine Verbindung zu souveränen Cloud-Endpunkten herstellen.

Jetzt manuell installieren

Windows 10: Kumulativer Patch für das Oktober 2022-Update

Zudem gibt es in dieser Vorschau viele Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Das Update KB5034843 steht ab sofort für alle Windows 10-Anwender zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 nutzen.Das Build mit der Nummer 19045.4123 lässt sich ab sofort über Windows Update beziehen. Wer möchte, kann das Update bereits heute manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Ansonsten heißt es abwarten bis zur automatischen Verteilung am Patch-Day am 12. März.Interessant sind die Neuerungen, die Microsoft jetzt für Windows 10 nachreicht. Dabei ist eine erweiterte Windows-Freigabe, was sicherlich vielen Nutzern den Alltag erleichtern kann.Die Liste der Änderungen ist allerdings im Verhältnis zu vorangegangenen Updates dieses Mal sehr kurz. Behoben werden unter anderem Probleme mit Remote-Desktop, sowie mit Azure Virtual Desktop-Sitzungen und einen Bug in Microsoft Edge. Mehr dazu in den folgenden Release-Notes Wir haben die Highlights für euch übersetzt.Wichtig: Verwenden Sie EKB KB5015684, um auf Windows 10, Version 22H2, zu aktualisieren. Dieses Nicht-Sicherheitsupdate enthält Qualitätsverbesserungen. Wenn Sie dieses KB installieren:Das Update ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update, das bereits über den Release-Preview-Kanal verteilt wurde. Nach diesem Test ist es nun so weit, dass alle Nutzer das optionale Update über die Windows Update-Funktion erhalten können.Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden zum Patch-Day im März automatisch als Update an alle Nutzer verteilt. Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag, daher muss man sich manches Mal noch gedulden, bevor man die Version angeboten bekommt. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten.