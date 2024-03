Bei Facebook kam es heute zu massiven Ausfällen. Nutzer wurden ohne Zutun von der Plattform abgemeldet, ein neuer Login war nicht möglich. Auch Instagram und der Messenger waren weltweit gestört. Nach ein paar Stunden ist das Problem jetzt offiziell gelöst.

Facebook-Ausfall weltweit

Auch andere Meta-Dienste

Zusammenfassung Facebook-Nutzer weltweit ungewollt abgemeldet

Login auf der Plattform momentan unmöglich

Fehlermeldungen steigen rasant an

Smartphones und Desktops betroffen

Instagram und Messenger ebenfalls gestört

Meta bestätigt Ausfälle für Business-Kunden

Wie der Meta-Sprecher Andy Stone auf X bestätigt, konnte das Unternehmen die Ausfälle bei Facebook, Instagram und anderen Plattformen beheben. Es habe sich um ein "technisches Problem" gehandelt, weitere Details liefert man zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht. "Wir haben das Problem so schnell wie möglich für alle Betroffenen gelöst und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten", so Stone.Kurze Zeit nach Bekanntwerden der Ausfälle beschäftigt sich die erste US-Behörde mit den Problemen bei Meta. In den USA steht mit dem Super Tuesday heute einer der wichtigsten Vorwahlkampf-Tage an, in 15 Staaten werden die Präsidentschaftskandidaten gewählt.Die US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) bezog bei einer geplanten Pressekonferenz zur Wahlsicherheit direkt zum Meta-Ausfall Stellung: "Wir wissen von dem Vorfall und sind uns derzeit nicht bewusst, dass es einen spezifischen Zusammenhang zwischen den Wahlen oder bösartigen Cyberaktivitäten und dem Ausfall gibt. Aber das globale Ausmaß des Vorfalls ist uns bekannt", so ein CISA-Sprecher laut The Register Kurz nach 16 Uhr deutscher Zeit schnellen die Fehlermeldungen von Nutzern rasant in die Höhe, auf Allestörungen melden sich binnen weniger Minuten fast 30.000 Betroffene zu Wort, auf der US-Plattform Downdetector sind es in kürzester Zeit über 360.000 Meldungen.Wie Eingang erwähnt, äußert sich der großflächige Ausfall wie folgt: sowohl auf Smartphones als auch auf dem Desktop werden Nutzer automatisch von Facebook abgemeldet. Erneute Anmeldeversuche schlagen fehl, auch die Zustellung der SMS-Tokens für die Zwei-Faktoren-Authentifizierung erfolgt aktuell nicht.Kurz nach den ersten Berichten zu den Ausfällen bei Facebook verbreiten sich ähnliche Meldungen auch zu anderen Plattformen des Meta-Konzerns. Auf Instagram scheint aktuell das Laden des Feeds nicht mehr zu funktionieren, hier gibt es aber wohl keine Probleme mit dem Login. Auch der Messenger scheint betroffen, die Zustellung von Nachrichten funktioniert nicht zuverlässig.Meta bietet für seine Plattformen, die sich an Verbraucher richten, keine offiziellen Statusseiten an. Allerdings gibt es eine entsprechende Statusseite für Business-Kunden . Nachdem auch diese für kurze Zeit nicht erreichbar war, wird hier jetzt offiziell der großflächige Ausfall bestätigt. Die Dienste Facebook Login, Meta Admin Center sowie einige Marketingtools sind mit "Schwere Störungen" markiert.