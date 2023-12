Facebook Messenger: Endlich gibts Verschlüsselung als Standard

Meta bringt endlich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Einzelchats und Anrufe im Messenger und löst damit ein Versprechen ein. Dieses Extra war schon eine ganze Weile in Arbeit. Verschlüsselte Chats gibt es bereits seit dem Jahr 2016 bei Facebook

Wenn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert ist, können nur die Personen, die eine Nachricht im Messenger senden und empfangen, deren Inhalt sehen.Nach einer langen Anlaufzeit werdenden die Ende-zu-Ende-verschlüsselten Nachrichten und Anrufe für Unterhaltungen zwischen zwei Personen zum Standard beim Facebook Messenger."Es hat Jahre gedauert, bis wir diese Funktion anbieten konnten, weil wir uns die Zeit genommen haben, sie richtigzumachen", erklärte Loredana Crisan, führende Leiterin des Messengerteams, in einer Stellungnahme, die sie gegenüber dem Online-Magazin The Verge abgegeben hat."Unsere Ingenieure, Kryptografen, Designer, Richtlinienexperten und Produktmanager haben unermüdlich daran gearbeitet, die Messenger-Funktionen von Grund auf neu zu entwickeln." Die Umstellung erfolgt jedoch nicht mit einem Mal - es könnte nun noch einmal einige Zeit dauern, bis alle Messenger-Chats auf die Standardverschlüsselung umgestellt sind.Die standardmäßige Aktivierung der Verschlüsselung bedeutet, dass Meta nicht in der Lage sein sollte, die Inhalte Chats zu sehen - zudem kann man dadurch auch keine Nachrichten an Strafverfolgungsbehörden weitergeben.Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Messenger-Gruppenchats ist allerdings derzeit noch optional und muss selbsttätig aktiviert werden.Bei Instagram sind die Nachrichten ebenfalls bislang nicht standardmäßig verschlüsselt, obwohl Meta vor einigen Wochen angekündigt hatte, dass dies "kurz nach" der Einführung der jetzt eingeführten privaten Messenger-Chats geschehen würde.