Microsoft investiert weitere zwei Milliarden Euro in Europa

Microsoft reagiert derzeit mit der Investition von zig-Milliarden Euro auf einen Trend: Die Nachfrage nach Cloud-Infrastrukturen nimmt weiter zu, insbesondere in Europa. Das liegt auch daran, dass viele Unter­nehmen großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung haben.

Schon vor einer Woche hatte Microsoft-President Brad Smith die Investition von 3,3 Milliarden Dollar zur Ergänzung der KI-Infrastruktur und Cloud-Kapazitäten in Deutschland angekündigt Nun folgt ein ähnliches Paket für Spanien. In einem Gespräch mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez hat Smith ein Investitionspaket in Höhe von 1,95 Milliarden Euro in Spaniens KI- und Cloud-Infrastruktur bestätigt. Innerhalb der kommenden zwei Jahre sollen dabei neue Rechenzentren entstehen, um dem wachsenden Bedarf an der Server-Infrastruktur für KI und Cloud entgegenzutreten.Da Microsoft nicht nur in den Endverbraucher-Diensten immer mehr KI-Funktionen einsetzt, ist der steigende Bedarf kein Wunder.Microsoft baut seine Cloud-Infrastruktur nun europaweit gezielt aus. Dazu gehören zusätzliche Infrastruktur in neuen und bestehenden Rechenzentren, der Einsatz der fortschrittlichsten KI-Beschleuniger von Nvidia und AMD neben von Microsoft selbst entwickelten KI-Beschleunigern, schnellere Netzwerk- und Speicherlösungen sowie eine optimierte Computing-Infrastruktur.Microsoft verfügt aktuell über 60 Rechenzentrumsregionen auf der ganzen Welt, mehr als jeder andere Cloud-Anbieter.Dennoch ruht der Konzern nicht, sondern setzt nun auf eine erhebliche Expansion in bestimmten europäischen Regionen, die damit zu den bislang größten Rechenzentrumsregionen auf dem Kontinent werden. Bereits seit 2023 geplant beziehungsweise angekündigt sind Schweden Zentral, Italien Nord und Großbritannien Süd.