Microsoft Deutschland: Neues Erlebniszentrum zum runden Geburtstag

Die deutsche Landesniederlassung Microsofts feiert derzeit einen runden Geburtstag. Anlässlich dessen wurde jetzt in München ein neues Erlebniszentrum eröffnet, in dem der Konzern neueste Technologien und Anwendungen präsentieren will.

Start vor 40 Jahren

Das neue Experience Center ist eines von vier solcher Einrichtungen weltweit und das erste in Europa. Es steht allerdings nicht der Allgemeinheit offen. Kunden und Partner, aber auch Gäste aus Politik oder Wissenschaft können dort modernste Technologie und futuristische Visionen erleben sowie Anregungen für die Zusammenarbeit an und mit Technologie gewinnen, so beschreibt Microsoft die neue Location."Im Experience Center EMEA werden wir Partnerschaften mit Unternehmen vertiefen und gemeinsam Innovationen voranbringen", erklärte Ralph Haupter, der Microsoft-Chef für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). "Wir schauen in eine aufregende Zukunft: Wie nutzen Organisationen neue Technologien, um nah an ihren Kunden zu bleiben, Mitarbeiter zu binden und neue Märkte und Potenziale zu erschließen? Wohin führen uns Cloud-Computing, künstliche Intelligenz und Quantencomputer? Mit dem Experience Center haben wir nun einen Ort in der Region für den Austausch mit Kunden, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und Projekte anzustoßen."Die Eröffnung fiel mit dem 40. Geburtstag der Deutschland-Tochter des US-Konzerns zusammen. 1983 hatte Microsoft sein erstes Büro in Unterhaching eröffnet - damals noch mit sieben Mitarbeitern. Inzwischen sind allein in Deutschland rund 3000 Menschen für das Unternehmen tätig."Ein runder Geburtstag ist kein Grund, sich auszuruhen. Unser Blick ist nach vorn gerichtet", kommentierte Microsofts Deutschland-Chefin Marianne Janik. "Wir wollen andere befähigen, mehr zu erreichen. Technologie ist ein mächtiges Werkzeug, um in den nächsten Jahren signifikante Fortschritte bei den Herausforderungen unserer Zeit zu erreichen, vom Arbeitskräftemangel über den Klimaschutz bis zur Verwaltungsmodernisierung. Auf diesem Weg wollen wir mit Microsoft Deutschland weiterhin Impulsgeber und Möglichmacher für die Digitalisierung in Deutschland sein."