Microsoft kündigt den nächsten Schwung von Spielen an, die im Verlauf der zweiten Februarhälfte und im März in den Xbox Game Pass für PCs, Konsolen und die Cloud aufgenommen werden. Mit dabei ist unter an­de­rem Warhammer 40,000, Madden NFL 24 und Space Engineers.

Sieben weitere Neuaufnahmen angekündigt

Jetzt verfügbar - Return to Grace (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar - Tales of Arise (Cloud, Konsole und PC)

22. Februar - Bluey: The Videogame (Cloud, Konsole und PC)

27. Februar - Madden NFL 24 (Cloud)

27. Februar - Maneater (Cloud, Konsole und PC)

28. Februar - Indivisible (Cloud, Konsole und PC)

29. Februar - Space Engineers (Cloud, Konsole und PC)

5. März - Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Konsole und PC)

DLCs, Updates, Perks und Abschiede

Wurden zu Beginn des Monats bereits bekannte Titel wie Train Sim World 4, Resident Evil 3 und die Konsolen- sowie PC-Version von Madden NFL 24 in die Spiele-Flatrate der Redmonder aufgenommen, kündigt man nun sieben weitere Titel an, die ihren Weg in den Game Pass finden.Bereits jetzt sind das Retro-Sci-Fi-Adventure Return to Grace und das Action-Rollenspiel Tales of Arise verfügbar. Gestaffelt folgen darauf bis 5. März 2024 das Adventure Bluey: The Videogame, das Singleplayer-Action-RPG Maneater, das Jump'n'Run Indivisible und der Ego-Shooter Warhammer 40,000: Boltgun.Zu den namhafteren Titeln der nächsten Wochen zählen allerdings das Sandbox-Spiel Space Engineers und Madden NFL 24. EAs Football-Spiel steht dabei ab 27. Februar auch über das Cloud-Gaming im Game Pass zur Verfügung. Der Bezug erfolgt wie üblich via EA Play.Viele der Titel dürften Xbox Game Pass-Abonnenten bereits bekannt sein, da sie nach längerer Abwesenheit erneut in Microsofts Katalog aufgenommen wurden.Microsoft erinnert, dass Diablo 4 ab dem 28. März im Xbox Game Pass enthalten ist und das nach längerer Verzögerung die Dune Expansion ab sofort für den Flight Simulator bereitsteht. Zudem geht man auf eine Handvoll Vorteile ein, die nur im Ultimate-Tarif enthalten sind. Dazu zählen neben einem dreimonatigen Probeabo für die Calm-App vor allem Ingame-Goodies für Apex Legends, Assassin's Creed Valhalla, Puzzle Quest 3 und PUBG: Battlegrounds.Zu guter Letzt werden am 29. Februar 2024 die beiden Spiele Madden NFL 22 und Soul Hackers 2 den Xbox Game Pass verlassen.