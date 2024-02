Microsoft will mit eigener Hardware die Nvidia-Abhängigkeit reduzieren

Der Redmonder Konzern hat bereits vor einer Weile bekannt gegeben, dass man gleich zwei eigene KI-Chips entwickelt, diese tragen die Namen Azure Maia 100 und Cobalt 100. Beide sind für Rechenzentren vorgesehen. Doch damit enden die Server-Hardware-Pläne nicht.

Chips und Netzwerkkarten aus eigener Produktion

Denn Microsoft will offenbar nicht nur eigene Prozessoren bauen, sondern auch die dazugehörigen Netzwerkkarten. Diese sollen einerseits die Leistung der Maia-KI-Serverchips verbessern, sondern auch die Abhängigkeit von Nvidia reduzieren. Das berichtet The Information unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Nebeneffekt des Ganzen wäre auch, dass sich der Redmonder Konzern dadurch auch Geld sparen würde.Laut dem Bericht hat sich Microsoft-CEO Satya Nadella in dieser Angelegenheit an Pradeep Sindhu gewandt, dieser ist Mitgründer des auf Netzwerk-Zubehör spezialisierten Unternehmens Juniper Networks. Er soll das Netzwerkkarten-Vorhaben anführen. Es wäre auch nicht dessen erste Überschneidung mit Microsoft, denn die Redmonder haben im vergangenen Jahr Sindhus Server-Chip-Startup Fungible übernommen.Microsofts Karte wird das Rad in dieser Sparte nicht neu erfinden und sich an Nvidias ConnectX-7-Karte orientieren. Dieser verkauft der Chiphersteller zusammen mit seinen Chips bzw. Grafikprozessoren (GPUs).Allerdings dürfte es eine ganze Weile dauern, bis Microsoft diese Server-Karten entwickelt hat. Allerdings könnte der Konzern und dessen Partner OpenAI diese Zeit später wieder aufholen. Denn das KI-Unternehmen könnte die Zeit, die es braucht, um seine Modelle auf Microsoft-Servern zu trainieren, verkürzen und den Prozess kostengünstiger machen, heißt es in dem Bericht.Das ist natürlich deshalb entscheidend, weil Microsoft die KI-Lösungen immer tiefer in seine Produkte einbaut. Eine effektive und auch selbst gesteuerte Verzahnung von Hard- und Software hätte sicherlich viele Vorteile.