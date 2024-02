Microsoft kündigt Milliardeninvestitionen in Deutschland an

Der Software-Konzern Microsoft plant in den kommenden Monaten Mil­li­ar­den­investitionen in Deutschland. Vom Engagement der Redmonder sol­len vor allem Nordrhein-Westfalen und Hessen profitieren - letzteres wohl als Standort des Internet-Knotens DE-CIX.

Microsoft-President Brad Smith kam persönlich nach Berlin, um zu verkünden, dass sein Unternehmen binnen der kommenden zwei Jahre, also bis Ende 2025, insgesamt 3,3 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner deutschen Landesniederlassung stecken wird. Das ist das größte Vorhaben, das sein Unternehmen in den 40 Jahren angestoßen habe, die es hier in Deutschland präsent ist.Konkret geht es darum, die Infrastruktur im Cloudbereich deutlich auszubauen und für die Anforderungen des KI-Zeitalters fit zu machen. Allerdings will Microsoft nicht nur in den Neubau oder die Erweiterung von Datenzentren investieren, sondern auch in ein KI-Weiterbildungsprogramm, mit dem bis zu 1,2 Millionen Menschen näher mit den Technologien vertraut gemacht werden sollen.Für den Standort Deutschland sprechen dabei laut Smith mehrere Faktoren. So sind deutsche Unternehmen bei der Nutzung von KI-Diensten weltweit bereits die Nummer 2. Und auch bei der Entwicklung entsprechender Services tut sich hierzulande einiges. Hinzu kommt natürlich die Existenz des DE-CIX, über das die Datenzentren eine hervorragende Anbindung an viele einzelne Netzwerke des Internets haben.Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte die Pläne Microsofts und ordnete diese in eine Reihe anderer großer Investitionen ein, die "wir gegenwärtig im großen Umfang" sehen. Vor allem in Hightech-Branchen wie der Auto-, Batterie- und Chip-Herstellung flössen hohe Beträge in die deutsche Wirtschaft.Das liegt auch mit daran, dass hierzulande eine starke Entwicklung im wichtigen Energiebereich zu sehen ist. Nach längerer Behäbigkeit ist in den Ausbau der erneuerbaren Energien wieder richtig Bewegung gekommen - und das ist beispielsweise für Microsoft interessant. Der Konzern will seine Datenzentren mit Strom auf Solar und Windkraft betreiben und dafür den Ausbau auch selbst unterstützen.