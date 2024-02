Microsoft Edge erhält probeweise eine zweite, separate Suchleiste

Microsoft arbeitet an einem neuen Element für die Nutzeroberfläche im Webbrowser Edge. Derzeit testet das Entwickler-Team dafür eine zu­sätz­liche Suchleiste, die dann neben der regulären Adressleiste mit einer vorausgewählten Standardsuchmaschine angezeigt wird.

Deaktivieren Sie Startup Boost unter Menü > System und Leistung.

Schließen Sie den Browser.

Klicken Sie auf Ihre Edge Canary-Verknüpfung und drücken Sie Alt + Enter, um das Fenster Eigenschaften zu öffnen.

Klicken Sie auf das Feld Ziel und fügen Sie den folgenden Befehl hinzu: -enable-features=msSearchBoxInToolbar,msSearchBoxInToolbarSearchInteractionTrigger,msSearchBoxInToolbarShownTrigger

Speichern Sie die Änderungen und starten Sie Microsoft Edge Canary mit der geänderten Verknüpfung neu.

Gehen Sie zu Menü > Einstellungen > Erscheinungsbild und scrollen Sie ein wenig nach unten. Dort finden Sie zwei neue Optionsschaltflächen, mit denen Sie ein zusätzliches Suchfeld in der Symbolleiste anzeigen oder ausblenden können.

Microsoft arbeitet laut einem Leak des Twitter/X-Nutzers Leopeva64 daran, die Adress- und die Suchleiste in Edge zu trennen - so machen das schon einige moderne Webbrowser. Das hat den Vorteil, dass man parallel eine Seite geöffnet haben und eine Suche - dazu noch mit seiner präferierten Suchmaschine - durchführen kann.Anstatt einen neuen Tab zu öffnen, lässt sich eine Anfrage ganz bequem an der Seite des Browserfensters eingeben und bei Bedarf dann mit dem Suchergebnis einen neuen Tab oder ein neues Fenster öffnen.Momentan verfügt Microsoft Edge nur über ein großes Eingabefeld, das sowohl als Adress- als auch als Suchleiste fungiert. Standardmäßig wird alles, was in dieses Feld eingeben, auf der aktuellen Seite geöffnet.Microsoft plant Änderungen, die jetzt zunächst einmal im Rahmen der Vorab-Versionen gesteht werden. Nutzer werden weiterhin die Wahl haben, ob sie eine einzige Adressleiste beibehalten oder eine weitere nur für die Suche an der Seite hinzufügen möchten. Microsoft führt nun A/B-Tests mit der neuen Suchleiste in Microsoft Edge Canary-Kanal durch.Nur ein Teil der Insider erhalten somit die Änderungen. Wer aber die Canary-Version testet, kann laut Deskmodder die neue Nutzeroberfläche zwangsweise aktivieren.Mit der Adressleiste kann man im Übrigen auch weiterhin Suchen ausführen, auch wenn die zweite Suchleiste aktiviert wurde.