Microsoft Deutschland schmeißt mal eben seinen Xbox PR-Mann raus

Microsofts aktuelle Personalpolitik hat auch in Deutschland Folgen. Weil der Softwarekonzern seine Kosten senken will und tausenden Mit­ar­bei­tern den Laufpass gibt, erwischt es auch einige prominente deutsche Mitarbeiter - darunter auch den hiesigen Pressemann für die Xbox.

Position redundant

Zusammenfassung Microsofts aktuelle Personalpolitik hat auch in Deutschland Folgen

Sandro Odak, PR-Mitarbeiter für Xbox, musste Microsoft verlassen

Odak nimmt sich eine Auszeit, um Perspektiven für Laufbahn auszuloten

Odak hatte zuvor als Redakteur für Spielpublikationen gearbeitet

Maxi Gräff ist letztes bekanntes Gesicht bei Microsoft Deutschland

Mit Sandro Odak hat der bisher PR-Mitarbeiter für die Xbox jetzt Microsoft Deutschland verlassen müssen. Wie Dr. Windows unter Berufung auf einen LinkedIn-Post von Odak berichtet, fiel seine Stelle offenbar im Rahmen der aktuellen Entlassungen weg. Odak war zuletzt für die Pressearbeit rund um die Spielekonsole Xbox verantwortlich.Vorerst will sich Odak, der 2019 zu Microsoft kam, eine Auszeit nehmen, um die Perspektiven für seine weitere Laufbahn auszuloten. Er war vor seiner Zeit bei Microsoft lange als Redakteur für verschiedene deutsche Spielpublikationen tätig und legte stets eine große Begeisterung für seine Aufgaben bei Microsoft Deutschland an den Tag.Zwar hatten wir von WinFuture traditionell kaum Kontakt zu den deutschen PR-Mitarbeitern von Microsoft, dennoch wurden auch wir von Odak und seinem Team zuverlässig auf dem Laufenden gehalten. Mit Sandro Odak verliert Microsoft in Deutschland somit nicht nur einen erfahrenen Spielespezialisten, sondern auch ein für viele Medien und deren Leser durchaus vertrautes Gesicht.Wer die Nachfolge von Odak bei Microsoft Deutschland antritt, ist offen. Aktuell verbleibt somit Maxi Gräff als letztes bekannteres Gesicht der Xbox-Abteilung.Dass Microsoft bei seinen aktuellen Personalentscheidungen einige Fehler macht, sieht man natürlich auch intern ähnlich. Der frühere deutsche Kommunikationschef des Konzerns Thomas Mickeleit erklärte in einem LinkedIn-Kommentar Folgendes: "Was Microsoft in den letzten Monaten an Kahlschlag unter den Non-Sales-Funktionen, namentlich Marketing und auch Kommunikation, angerichtet hat, wird sich kurzfristig in Ertragssteigerung auszahlen, aber langfristig in nachlassender Kundenbindung und Reputationsverlusten enden. Hoffentlich geht das gut, sage ich als Aktionär.(…)"