Windows-Update ändert Startmenü-Funktionen und Copilot-Platzierung

Microsoft hat eine neue Beta-Version von Windows 11 gestartet. Die neue Vorschau-Version bringt eine ganze Reihe an neuen Funktionen und Verbesserungen, die so schon in Kürze auch für andere Nutzer außerhalb des Insider-Programms starten könnten.

Das ändert sich

Auszug aus dem Changelog

Copilot in Windows

Wir nehmen eine Änderung vor, bei der das Copilot-Symbol auf der rechten Seite des Systemtrays in der Taskleiste angezeigt wird, um den Einstiegspunkt in Copilot klarer und leichter zugänglich zu machen, indem er sich näher an der Stelle befindet, an der das Copilot-Fenster geöffnet wird. Als Teil dieser Änderung haben wir das Verhalten "Desktop anzeigen" für die rechte Ecke der Taskleiste auf "Aus" gesetzt. Dieses Verhalten kann im Abschnitt "Taskleistenverhalten" unter "Einstellungen" > "Personalisierung" > "Taskleiste" wieder aktiviert werden (Sie können einfach mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken, um dorthin zu gelangen). Diese Funktion wird gerade erst für Insider im Canary Channel eingeführt, sodass nicht jeder diese Änderung sofort sehen wird.

Startmenü

Wir testen die Gruppierung kürzlich hinzugefügter Anwendungen auf Ihrem PC in einem Ordner unter dem Abschnitt "Empfohlen" von Start mit einigen Windows Insidern im Dev Channel.

Für Personen, die mit einem Microsoft Entra ID-Konto bei den Windows 11 Pro- oder Enterprise-Editionen angemeldet sind, testen wir die Möglichkeit, bevorstehende Microsoft Teams-Meetings direkt über das Startmenü anzuzeigen und ihnen beizutreten.

Das nächste Online-Teams-Meeting wird 5 Minuten vor Beginn als empfohlenes Element angezeigt. Durch Klicken auf die Meeting-Empfehlung wird der Meeting-Beitrittsprozess in Teams geöffnet.

Die neue Buildnummer lautet 22635.3140, die Änderungen werden bereits in der Knowledge Base unter KB5034851 geführt. Dieses Update bringt ein neues Startmenü-Feature mit sich und Verbesserungen in dem Menü. Außerdem verschiebt Microsoft nun das Copilot-Logo. Das ist im Grunde alles, was Microsoft zumindest laut den Release-Notes neu einführt.Wir haben den Blogeintrag mit den Vorstellungen der neuen Optionen und Änderungen für euch übersetzt. Wichtig für Nutzer des Beta-Kanals ist dabei zu beachten, dass nicht alle Beta-Tester gleichzeitig mit neuen Funktionen bedacht werden und die Verteilung eine Weile beanspruchen kann.