Microsoft spendiert jetzt auch dem Notepad Copilot-KI-Features

Microsoft spendiert derzeit praktisch jeder Anwendung, bei der das auch nur ansatzweise Sinn ergibt, KI-Features . Das betrifft auch Betriebssysteme und deren essenzielle Apps und so verwundert es nicht, dass auch Notepad ein entsprechendes Update bekommt.

KI auch für Notepad

Snipping Tool

Es ist nun wirklich kein Geheimnis mehr, dass Microsoft alles auf die KI-Karte setzt und seinen Copilot überall integriert, wo man das nur kann. Wie Microsoft nun in einem Blogbeitrag schreibt, bekommt auch Notepad, das kompakte Textverarbeitungsprogramm des Unternehmens, eine solche Funktionalität.Das Redmonder Unternehmen schreibt, dass man mit Version 11.2401.25.0 eine neue Funktion hinzufügt, die einem hilft, Inhalte in Textdateien schnell zu verstehen. Mithilfe des "Erklären mit Copilot" genannten Features kann man den Copilot in Windows bitten, Logdateien, Codesegmente oder andere ausgewählte Inhalte direkt aus dem Notepad heraus zu erklären.Um das Feature auszuprobieren, kann man einen beliebigen Text markieren, mit der rechten Maustaste darauf klicken und "Mit Copilot erklären" aus dem Menü wählen. Alternativ kann hierfür die neue Tastenkombination Strg + E benutzen. Das Ergebnis: Man bekommt eine detaillierte Erklärung in Copilot angezeigt.Nutzer hierzulande haben vorerst aber noch nichts davon: Denn diese Funktion ist auf Geräten verfügbar, die Copilot in Windows nutzen können, doch dieser steht in der EU aufgrund bestimmter Richtlinien bislang nicht zur Verfügung. Zudem gibt es allgemein ein laut Microsoft bekanntes Problem, bei dem manche Nutzer diese neue Funktion nicht sofort in Notepad sehen.Im Zuge desselben Blogbeitrags stellt Microsoft auch noch eine neue Version des Snipping Tool vor (Nummer 11.2401.32.0). Demnach kann man mit diesem Update Formen zu Screenshots hinzufügen, sodass man Rechtecke, Ovale, Linien und Pfeile hinzufügen kann, um die Bildschirmaufnahme auf die Schnelle erläutern kann.