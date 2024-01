Apple macht Apple-Sachen und will für EU-Sideloading Geld verlangen

Apple hat den Ruf eines skrupellosen kapitalistischen Konzerns - weil sich das Unternehmen wie ein skrupelloser kapitalistischer Konzern verhält. Das könnte auch die EU-Öffnung des App Store zeigen, denn Apple will offenbar von Entwicklern für Sideloading Geld verlangen.

Sideloading gefährdet Sicherheit (lies: Einnahmen)

Apple trickst auch in den USA

Zusammenfassung EU zwingt Apple zur Öffnung des App Store für Sideloading

Cupertino will für App-Installationen neben dem Store kassieren

Apples Hauptargument gegen Sideloading ist die Nutzersicherheit

WSJ berichtet über geplante Gebühren und Kontrollen durch Apple

Apple möchte Kontrolle über Apps behalten

In den USA externe Zahlungswege zugelassen, aber ohne Vorteil für Entwickler

Das Unternehmen aus Cupertino sträubt sich mit aller Macht dagegen, das sogenannte Sideloading zu erlauben, also die Möglichkeit zur App-Installation am offiziellen Store vorbei. Das Hauptargument dabei: Nur der Weg über den App Store ist sicher, Sideloading sei eine massive Gefährdung der Nutzer.Die Europäische Union sah das aber anders und zwang Apple zu einer Öffnung des App Store. Dem kalifornischen Konzern bleibt nichts anderes übrig, als in der EU das Sideloading zu erlauben. Derzeit ist zwar bislang nicht offiziell bekannt, wie das umgesetzt wird, doch alle Zeichen deuten darauf hin, dass man den App Store in der EU vom Rest der Welt "abspalten" wird, um hierzulande Sideloading zu ermöglichen.Eine gute Nachricht? Das wird sich erst zeigen. Denn in einem aktuellen Report des Wall Street Journal (WSJ) heißt es, dass Apple vorhat, dafür Geld zu verlangen: "Apple plant, neue Gebühren und Beschränkungen einzuführen, wenn es beginnt, das Herunterladen von Apps außerhalb des geschlossenen Ökosystems des iPhones zu erlauben."Man will nicht nur mitverdienen, laut WSJ möchte Apple außerdem die Kontrolle über Apps behalten, die via Sideloading auf iOS bzw. das jeweilige Gerät kommen. Beides würde die Vorgaben des EU-Gesetzes über digitale Märkte weitgehend ad absurdum führen, vorausgesetzt der Bericht stimmt und Apple kommt damit durch.Einen vergleichbaren "Trick" hat Apple zuletzt in den USA durchgeführt: Denn man hat in einem Punkt in der Klage von Epic Games verloren und muss externe Zahlungswege erlauben. Das wurde zwar umgesetzt und die "Apple-Steuer" auf 27 Prozent gesenkt - unter dem Strich haben die Entwickler dadurch aber keinen Vorteil . Apple hat die Gerichtsentscheidung also zwar genau genommen umgesetzt, in der Praxis ist sie aber so unattraktiv, dass sich nichts ändert.