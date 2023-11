EU macht Druck: Apple iOS soll bald Sideloading von Apps erlauben

Highlight

Apple wird auf Druck der EU eine stark lokalisierte Form von iOS für den europäischen Markt veröffentlichen. Demnächst macht es der Konzern damit möglich, Apps aus anderen Quellen als dem App-Store auf iPhones herunterzuladen.

Da kommt noch mehr

Zusammenfassung Apple bringt lokalisiertes iOS für EU

Sideloading dann auf iPhones möglich

EU zwingt Apple zu iOS-Anpassungen

Gurman: Apple plant "kontrolliertes System"

Update vor iOS 18 erwartet

DMA-Gesetz Grund für Anpassung

Der App-Store sorgt dafür, dass Apple zu 15-30 Prozent an Apps mitverdient, dafür bietet das Unternehmen Infrastruktur und seinen Nutzern eine klare Anlaufstelle, die unter den meisten Umständen auch vor böswilligen Akteuren schützt. Wer Apps aus anderen Quellen beziehen will, muss Ehrgeiz für tiefgreifende Anpassungen am Betriebssystem mitbringen. Jetzt zwingt die EU Apple, Sideloading unter iOS standardmäßig für EU-Nutzer zu integrieren.Berichte zu einem entsprechenden lokalisierten Update für Europa gibt es schon länger, jetzt schaltet sich in diese Diskussion der für gewöhnlich gut informierte Journalist Mark Gurman ein, so MacRumors . Wie er jüngst schreibt, steht Apple wohl kurz davor, ein "hochgradig kontrolliertes System" einzuführen, das es EU-Nutzern ermöglicht, Apps zu installieren, die nicht im Apps-Store gehostet werden.Gurman liefert keine genauen Angaben zum Zeitplan, widerspricht aber Berichten, dass Apple das entsprechende Update schon mit iOS 17.2 bereitstellen wollte. Auf jeden Fall soll es noch vor dem nächsten großen Sprung auf iOS 18 so weit sein, der im Herbst nächsten Jahres ansteht.Basis für Apples unfreiwilliges Einlenken ist der im November 2022 beschlossene und seit Mai 2023 gültige Digital Markets Act (DMA) der EU. Der DMA ist eines der ersten regulatorischen Instrumente, das die Gatekeeper-Macht der größten digitalen Konzerne eindämmen soll. Das Gesetz zielt dabei vor allem auf zentrale Plattformdienste wie App-Stores.Allerdings ist zu erwarten, dass Apple auch in Bezug auf seine Messenger und Payment-Dienste auf Basis der Vorschriften des DMA Anpassungen vornehmen muss. Man darf wohl davon ausgehen, dass Details zu diesen Updates und der Möglichkeit zum Sideloading in den nächsten Monaten konkreter werden.