Samsung blockiert Sideloading von Apps unter Android - so geht es doch

Wer auf Android-Smartphones von Samsung künftig Apps ver­wen­den will, die nicht aus dem Google Play Store oder dem Samsung-eigenen Store kommen, muss dafür künftig mehr Aufwand betreiben. Das Side­loading von Apps wird nämlich ab One UI 6.1.1 ab Werk blockiert.

Samsung

Neue Auto Blocker-App ab Werk aktiv

Auto Blocker lässt sich leicht abschalten

Zusammenfassung Samsung blockiert Sideloading ab One UI 6.1.1

Neue Sicherheitsmaßnahmen erschweren Installation von Drittquellen-Apps

Auto Blocker wird ab Werk aktiviert und verlangt Nutzeridentifikation

Abschaltung des Auto Blockers über Einstellungen möglich

Samsung Galaxy Z Fold6 und Z Flip6 führen die Änderungen ein

Auto Blocker bietet umfassende Sperrfunktionen zum Datenschutz

Informationen zu Auto Blocker auf spezieller Samsung-Website verfügbar

Wie Android-Spezialist Mishaal Rahman bei Android Authority berichtet, hat Samsung mit der im Zuge der Einführung des Samsung Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 startenden neuen Samsung One UI Version 6.1.1 damit begonnen, die Einstellungen der ab Werk enthaltenen Sicherheits-Steuerung Auto Blocker zu verändern.Dazu gehört auch, dass man den Umgang mit Apps aus Drittquellen erschwert, um bei unerfahrenen Nutzern für mehr Sicherheit zu sorgen. Wohl weil der Großteil der Kunden eben kein "Power-User" ist, ist das Sideloading von Apps in der One UI 6.1.1 deshalb über Auto-Blocker gesperrt. Weil die Schutzmaßnahmen ab Werk aktiviert sind, kann man deshalb nicht ohne weiteres Software auf den neuen Android-Smartphones installieren, des sei denn, man schaltet das Sideloading frei.Dazu wird wiederum eine Identifikation des Nutzers und damit seine eindeutige Zustimmung abgefragt. Auto Blocker setzt seine Sideloading-Sperre auch dann durch, wenn der Nutzer eine App aus einer Drittquelle zu installieren versucht und dabei der unter Android allgemein üblichen Abfrage nach dem Einverständnis des Nutzers zustimmt.Auto-Blocker ist schon seit der One UI 6.0 Teil von Samsungs Smartphone-Oberfläche, wurde aber bisher nur optional angeboten und war noch nicht ab Werk aktiv. Jetzt ändert sich dies, denn jetzt wird Auto Blocker zunächst immer abgeschaltet werden müssen, wenn man Apps aus externen Quellen installieren will. Das Abschalten ist im Grunde sehr einfach: der Nutzer muss in den Einstellungen den Bereich für "Sicherheit und Privatsphäre" aufrufen und dort den Eintrag Auto Blocker heraussuchen. Im Anschluss kann er sich dann identifizieren und die Abschaltung veranlassen.Auto Blocker bringt auch noch eine Vielzahl anderer Sperrfunktionen mit, die als Sicherheitsmaßnahmen helfen sollen, die Daten des Nutzers zu schützen. Samsung informiert auf einer speziellen Website ausführlicher darüber, welche Möglichkeiten das neue Sicherheits-Tool mitbringt.