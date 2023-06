iOS 17-Sideloading: Apple will sich beugen, aber nicht darüber sprechen

Eigentlich war erwartet worden, dass Apple sich im Rahmen der diesjährigen WWDC auch zu dem Thema Sideloading - also der Öffnung der iOS-Plattform - äußern wird. Die EU-Vorschriften zum neuen Digital Markets Act (DMA) machen die Öffnung nötig.

Keine Hinweise von Apple

Apple wird sich nicht querstellen

Zusammenfassung Apple hat sich zum Thema Sideloading noch nicht geäußert.

Software-Chef Craig Federighi stellte klar: Kein Widerspruch zu EU-Vorschriften.

Apple wird iOS nur dort öffnen, wo es die Vorschriften erfordern.

Vermutungen, wie und wann Apple die Vorgaben umsetzen wird.

iOS 17 könnte Öffnung schon in diesem Jahr vollziehen.

Apple im Gespräch mit EU, um Nutzersicherheit/Plattform-Offenheit zu vereinen.

Keine offiziellen Informationen zu Sideloading, bevor es so weit ist.

Doch bei der Vorstellung von iOS 17 fehlte jeder Hinweis auf eine mögliche Öffnung der Plattform, es wurde auf der Bühne kein Wort über alternative Download-Quellen und Ähnliches verloren.Apple hat vor Kurzem die Übersichtsseite für iOS 17 auch auf deutscher Sprache zur Verfügung gestellt . Dort ist bisher noch nichts zu dem Thema iOS-Öffnung zu lesen. Auch in der bereits verfügbaren iOS 17 Beta-Version ist nirgends ein Hinweis auf Sideloading versteckt.Apples Software-Chef Craig Federighi hat sich dazu nun aber auf Nachfrage in einem Gespräch mit John Gruber geäußert. Federighi stellte dabei zwei Dinge klar: Apple werde sich keinerlei Regelung auf Länder/EU-Ebene widersetzen. Aber derzeit, so Federighi, habe Apple auch noch keine Ankündigung bezüglich Sideloading zu machen. Federighi wird darüber daher aktuell noch nicht sprechen - erst, wenn es so weit ist, wird es dazu offizielle Informationen geben.Insider vermuten, dass Apple derzeit auch noch mit der EU im Gespräch ist, um Nutzersicherheit und Plattform-Offenheit auf einen Nenner zu bringen. Eines dürfte allerdings schon jetzt sicher sein: Apple wird iOS nur dort für Nutzer öffnen, wo es die gesetzlichen Richtlinien erfordern. Für den Konzern ist es kein Anliegen, die Änderungen weltweit einführen.Aktuell gibt es nur Vermutungen, wie und wann Apple die DMA-Vorgaben umsetzen wird. Ob die Öffnung schon in diesem Jahr mit iOS 17 vollzogen wird, ist noch vollkommen offen.