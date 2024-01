Apple erlaubt externe Zahlungen, macht diese aber völlig unattraktiv

Apple hat seit dem Start seiner digitalen Verkaufsplattformen diese so restriktiv wie nur möglich gemacht, das betrifft in erster Linie die Einnahmen über die sogenannte "Apple-Steuer". Dagegen kämpfen Konkurrenten und auch die Politik, doch das ist mehr als mühsam.

Apple muss Epic-Klage (in einem Punkt) umsetzen

Apple und seine Gebühren sind ein Thema, das seit vielen Jahren für Kontroversen sorgt und auch immer wieder vor Gericht landet. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino bewegt sich auch, aber keinen Millimeter weiter, als man muss. Nun hat das US-amerikanische Höchstgericht eine Berufung Apples im Fall Epic Games abgewiesen, das hat zur Folge, dass der Konzern nun die aktualisierten App-Store-Guidelines umsetzt, die im Zuge der Entscheidungen in diesem Fall zwingend werden.Konkret geht es darum, dass Apple nun Zugriff auf alternative Zahlungsdienstleister erlauben muss, also am eigenen Gebührensystem vorbei. Oder zumindest teilweise: Denn in den USA können Entwickler externe Bezahlplattformen nutzen, in diesem Fall reduziert Apple die Beteiligung auf 27 Prozent - bislang waren es in der Regel 30 Prozent. Wer Mitglied im App Store Small Business Program ist, der überweist nun zwölf Prozent an Apple.Das klingt nach einer Verbesserung, in der Praxis ist es aber keine, wie auch Tom Warren auf Twitter erklärt und zusammenfasst: "Apples App Store-Richtlinien erlauben es US-Entwicklern jetzt, Links zu externen Zahlungen zu erstellen. Apple kassiert aber immer noch einen Anteil von 27 Prozent, sodass es für die Entwickler im Grunde keinen Unterschied macht, wenn sie die Gebühren für die Zahlungsabwicklung anderswo bezahlt haben. Was für eine Farce."Auch Epic-Chef Tim Sweeney ist alles andere als zufrieden und weist darauf hin, dass nach einer "Apple-Steuer" von 27 Prozent noch einmal drei bis sechs Prozent Gebühr für den jeweiligen Dienstleister fällig werden. Man zahlt also tendenziell sogar mehr statt weniger, wenn man sich gegen Apple entscheidet.Sweeney weiter: "Apple schreibt alle Aspekte dieser Links vor und lässt sie nicht im normalen Zahlungsfluss der App zu. Stattdessen müssen die Links in einem anderen Bereich der App untergebracht werden, weit weg von den Stellen, an denen die Nutzer tatsächlich etwas kaufen."Auch danach unternimmt Apple alles, um das Nutzungserlebnis so unkomfortabel wie nur möglich zu machen, so Sweeney, unter anderem durch das Öffnen einer Browser-Session, in der sich der Nutzer erneut anmelden muss. Schließlich gibt es auch noch eine "Scare Screen"-Einblendung, die von Konkurrenzzahlungen abschrecken soll.