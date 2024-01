iOS 17.4 Beta ist da: App-Sideload, Apple Pay-Alternativen und mehr

Mit iOS 17.4 kommen große Veränderungen auf europäische iPhone-Nutzer zu. Erstmals ermöglicht Apple selbst die Flucht aus dem "Walled Garden", etwa mit alternativen App-Stores, Sideload und mobilem Be­zah­len ohne Apple Pay-Zwang. Die erste Beta steht jetzt bereit.

Zähneknirschendes Update für mehr Freiheiten

Was sich mit Apple iOS 17.4 ändert

Neue Optionen für den Vertrieb von iOS-Apps über alternative App-Marktplätze - einschließlich neuer APIs und Tools, die es Entwickler:innen ermöglichen, ihre iOS-Apps auf alternativen App-Marktplätzen zum Download anzubieten.

Neue Frameworks und APIs für die Erstellung alternativer App-Marktplätze - ermöglichen es Entwickler:innen von Marktplätzen, Apps zu installieren und Updates im Namen anderer Entwickler:innen von ihrer speziellen Marktplatz-App aus zu verwalten.

Neue Frameworks und APIs für alternative Browser-Engines - ermöglichen es Entwickler:innen andere Browser-Engines als WebKit für Browser-Apps und Apps mit In-App-Browsing zu verwenden.

- ermöglichen es Entwickler:innen andere Browser-Engines als WebKit für Browser-Apps und Apps mit In-App-Browsing zu verwenden. Formular für Interoperabilitätsanfragen - über das Entwickler:innen zusätzliche Anfragen zur Interoperabilität mit iPhone und iOS-Hardware und -Softwarefunktionen einreichen können.

Beglaubigung für iOS-Apps - eine grundlegende Überprüfung, die für alle Apps unabhängig von ihrem Vertriebskanal gilt und auf die Integrität der Plattform und den Schutz der Nutzer:innen ausgerichtet ist. Die Beglaubigung umfasst eine Kombination aus automatisierten Kontrollen und menschlicher Prüfung.

Installationsblätter für Apps - mit Informationen aus dem Beglaubigungsprozess, um auf einen Blick Beschreibungen von Apps und deren Funktionen vor dem Download bereitzustellen, einschließlich der Entwickler:in, Screenshots und anderer wichtiger Informationen.

Autorisierung von Marktplatz-Entwickler:innen - um sicherzustellen, dass Entwickler:innen von Marktplätzen sich an laufende Anforderungen halten, die zum Schutz von Nutzer:innen und Entwickler:innen beitragen.

Zusätzlicher Schutz vor Malware - damit iOS-Apps nicht mehr gestartet werden können, wenn sie nach der Installation auf dem Gerät von Nutzer:innen Malware enthalten.

Zusammenfassung iOS 17.4 ermöglicht alternative App-Stores und Sideload in der EU

NFC-Öffnung erlaubt mobiles Bezahlen ohne Apple Pay-Zwang

Safari und App Store erleben Anpassungen für mehr Browser- und Zahlungsoptionen

iOS 17.4 fördert weltweite Nutzung von Spiele-Streaming-Diensten

Änderungen treten ab März 2024 für EU-iPhone-Nutzer in Kraft

Neue APIs unterstützen Entwickler bei Nutzung alternativer App-Marktplätze

Apple plant Maßnahmen gegen Sicherheitsrisiken

Es weht ein frischer Wind durch Apples stark verteidigte, einst geschlossene iOS-Plattform - zumindest innerhalb der Europäischen Union (EU). Mit deutlicher Kritik hinsichtlich Sicherheit, Datenschutz und Privatsphäre bestätigte das Unternehmen in dieser Woche eine umfangreiche Öffnung seines mobilen Betriebssystems, die mit der iOS 17.4 Beta 1 nun in der Praxis erprobt wird.Um das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) zu erfüllen, wird Apple unter anderem den lange erwarteten Sideload von Apps bzw. den Bezug über Marktplätze von Drittanbietern erlauben. Gleichzeitig öffnet man die NFC-Technologie, womit Banking- und Wallet-Apps im Europäischen Wirtschaftsraum die Möglichkeit erhalten, mobiles Bezahlen abseits von Apple Pay anzubieten.Im gleichen Atemzug werden diverse Änderungen an Safari und dem Apple App Store vorgenommen, sodass die Auswahl des ab Werk genutzten Standardbrowsers vereinfacht und etwa neue Zahlungsmethoden für den Kauf von Apps bereitstehen werden - auch außerhalb des üblichen Apple-Pay-Prozesses, z.B. über die Webseiten der Entwickler. Apple versucht seine Partner derweil mit sinkenden Gebühren im klassischen App Store zu halten.Während sich viele Neuerungen ausschließlich auf Nutzer in der EU beziehen, ermöglicht Apple mit iOS 17.4 die weltweite Nutzung von Spiele-Streaming-Diensten: "Entwickler können nun eine einzige App einreichen, die ermöglicht, alle Spiele aus ihrem Katalog zu streamen." Gute Nachrichten also für Microsoft und seine Xbox Game Pass Ultimate-Bibliothek , die ohne Umwege auf dem iPhone Einzug halten darf.In einer umfangreichen Pressemeldung geht Apple weiter auf die Änderungen an iOS und seine Schritte ein, die man hinsichtlich möglicher Sicherheitsbedenken ergreifen wird. Diese werden ab März 2024 für alle iPhone-Nutzer in den 27 EU-Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehen."Die neuen Optionen für Entwickler:innen von Apps in der EU schaffen zwangsläufig neue Risiken für Apple Nutzer:innen und ihre Geräte. Apple kann diese Risiken nicht eliminieren, aber im Rahmen der Vorgaben des DMA wird das Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um sie zu verringern", heißt es aus Apples Presseabteilung. Im Detail fasst man die Maßnahmen wie folgt zusammen.Aktuell steht Apple iOS 17.4 Beta 1 für Entwickler zum Download bereit. Eine öffentliche Preview dürfte in den nächsten Wochen folgen. Die finale Freigabe des iOS-Updates wird bis spätestens 7. März 2024 erwartet.