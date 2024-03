Die EU laufe Gefahr, sich von Apple an der Nase herumführen zu lassen, 34 Unternehmen, darunter Spotify und Epic Games, richten sich mit einem scharfen offenen Brief an die Europäische Kommission. Apple dürfe sich nicht über neue Marktregeln hinwegsetzen.

Seit Apple verkündet hat, wie man den neuen Regeln des Digital Markets Act (DMA) der EU entsprechen will, brodelt es gewaltig in der Branche. Jetzt hat Spotify einen offenen Brief an die EU-Kommission veröffentlicht, der von 33 weiteren Unternehmen unterzeichnet wurde. Zusammen repräsentiere man Zehntausende von Unternehmen aller Größenordnungen und bediene "Hunderte von Millionen von Kunden" in ganz Europa.Die große Sorge der Unternehmen: "Die neuen Bedingungen von Apple missachten nicht nur Geist und Inhalt des Gesetzes, sondern machen, wenn sie unverändert bleiben, die DMA und die erheblichen Bemühungen der Europäischen Kommission und der EU-Institutionen, die digitalen Märkte wettbewerbsfähig zu machen, zum Gespött."Die Unternehmen stellen an die EU-Kommission die klare Forderung "schnell, rechtzeitig und entschieden" gegen Apple und die Vorschläge vorzugehen, diese seine "offensichtlich" nicht mit dem Gesetz vereinbar. "Nur so kann gewährleistet werden, dass die DMA glaubwürdig bleibt und für wettbewerbsfähige digitale Märkte sorgt."In dem Brief liefern die Unternehmen auch einige Beispiele zu Teilen von Apple Vorhaben, die man als besonders "unerhört" bezeichnet. Keine der von Apple angebotenen Bedingungen stehen demnach mit dem DMA im Einklang. Die neue Gebührenstruktur ziele darauf ab, die Vormachtstellung gegenüber App-Entwicklern sogar noch auszubauen. Mit sogenannten "Scare Screens" führe Apple seine Nutzer in die Irre und streue "unbegründete Datenschutz- und Sicherheitsbedenken."