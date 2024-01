Windows 11 auf M3-Macs: Microsoft ergänzt Infos zur Unterstützung

Für Mac-Besitzer, die sich bereits einen neuen Rechner mit M3-Chip zugelegt haben, gibt es jetzt von Microsoft die offizielle Bestätigung, dass auch Windows 11 Home/Pro mittels Parallels Desktop oder über Windows 365 auf diesen Geräten unterstützt wird.

Windows 11 wird jetzt offiziell auf M3 Macs unterstützt, so steht es in einem kürzlich erweitertem Support-Eintrag bei Microsoft. Apple hatte zwar die neuen M3-Prozessoren schon im November 2023 vorgestellt, doch erst jetzt hat der Microsoft-Support sich diesem Thema angenommen (via Neowin ).Da Boot Camp, Apples offizielles Tool zur Ausführung von Windows auf Macs, seit den M-Chips nicht mehr angeboten wird, gibt es nur wenig Alternativen, um Windows auf einem Mac zum Laufen zu bringen.Laut Microsoft gibt es für M3-Mac-Nutzer nun zwei Möglichkeiten, wenn sie Windows auf ihren Rechnern ausführen möchten - und zwar Windows 365 oder Parallels Desktop. Für beide Optionen, so Microsoft, wird Windows 11 in Verbindung mit einem M3-Prozessor unterstützt. Laut dem Support gilt die Windows 11-Unterstützung gleichermaßen für alle M1, M2- und M3-Prozessoren.Das Betriebssystem wird dabei in einer virtuellen Maschine ausgeführt, wodurch der Nutzer Zugriff auf die meisten Funktionen erhält, einschließlich Multimedia-Technologien, Hardware-Beschleunigung, DirectX 12 und mehr. Gleichzeitig sind einige Funktionen in Parallels Desktop nicht verfügbar, vor allem aufgrund der fehlenden Unterstützung für verschachtelte Virtualisierung.Das betrifft unter anderem das Windows-Subsystem für Android, das Windows-Subsystem für Linux, die Windows-Sandbox und die Virtualisierungs-basierte Sicherheit (VBS).Schließlich kann Parallels Desktop für Mac keine 32-Bit-Windows-Apps ausführen, die für ARM entwickelt wurden, den Microsoft hat die 32-Bit-UWP-Apps für ARM-Prozessoren Anfang 2023 abgeschafft.