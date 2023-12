PC-Konkurrenz soll Apples M3-Chip im Benchmark-Test klar schlagen

Als Qualcomm vor einiger Zeit seinen neuen Snapdragon X Elite-Chip vorstellte, brüstete sich das Unternehmen damit, den konkurrierenden M2 aus dem Hause Apple hinter sich zu lassen. Inzwischen sollen aber auch Benchmark-Vergleiche zum neueren M3 vorliegen.

Zusammenfassung Qualcomm behauptet, Apple M2 mit Snapdragon X Elite zu übertrumpfen

Snapdragon X Elite soll 21% schneller sein als Apples M3

Snapdragon erreicht 15.300, Apple M3 nur 12.154 im Geekbench-Score

Qualcomm gibt unterschiedliche Bedingungen bei Messungen zu

Direkter Vergleich schwierig wegen verschiedener Betriebssysteme

Leistungsprofile beeinflussen Chip-Performance und Wärmeentwicklung

Neue Snapdragon-PCs von Top-Anbietern ab Mitte 2024 verfügbar

Und auch hier will Qualcomm noch besser sein. Gegenüber dem Magazin Digital Trends erklärten Vertreter des Chipherstellers, dass der eigene Chip, der für den Einsatz in PCs und Notebooks konzipiert wurde, bei der Multicore-Leistung 21 Prozent schneller ist als der M3.Konkret bedeutet dies, dass der Snapdragon X Elite einen Multi-Core Geekbench-Score von 15.300 erreicht, während Apples M3 auf einen Score von 12.154 kommt. Allerdings sollte man mit diesen Daten vorsichtig sein, denn man muss davon ausgehen, dass die Messung nicht unter Bedingungen erfolgte, die beiden Prozessoren komplett gleiche Voraussetzungen boten.Das räumte auch Qualcomm ein. "Die Erfahrung wird nicht die gleiche sein, weil sie macOS verwenden und wir Windows, aber in Bezug auf die Hardware, die das Einzige ist, was wir kontrollieren können, ist es gute Hardware", sagte Sascha Segan, Senior Public Relations Manager gegenüber Digital Trends.Unklar ist allerdings auch, unter welchen Leistungsprofilen die Chips jeweils betrieben wurden. Das auf Leistung ausgerichtete 80-W-Profil des Snapdragon läuft schneller, erzeugt aber mehr Wärme und erfordert eine aktive Kühlung (Lüfter), während das auf Effizienz ausgerichtete 23-W-Profil für dünnere Laptops mit passiven Kühlsystemen gedacht ist. Und auch der M3 hat je nach Einsatzbereich unterschiedliche Stärken. Entsprechend sind die MacBook-Pro-Modelle mit M3 Pro und M3 Max mit unterschiedlichen Lüftungssystemen ausgestattet, um die Abwärme bei hoher Leistung im Griff zu behalten.Snapdragon-betriebene PCs sollen Mitte 2024 von Anbietern wie Acer, Asus, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft Surface, Samsung und Mi erhältlich sein. Segan sagte, um von der ersten Klasse von Snapdragon-betriebenen PCs zu profitieren, sollten Verbraucher aktuell besser auf den Kauf von Laptops verzichten und bis Mitte des nächsten Jahres warten. Erst dann wird sich aber auch in unabhängigen Tests zeigen können, was der Chip wirklich leistet.