Apple Watch Update: Neue Modelle beherrschen jetzt innovative Geste

Wie könnte man Smartwatches abseits der kleinen Displays und Spracheingabe noch bedienen? Apple hat in seine neuen Modelle mit dem jüngsten Update auch eine innovative Geste integriert. Das macht die Bedienung ohne direkte Berührung möglich.

Neue Geste: Einhand-Bedienung der Apple Watch

Aufrufen des Smart Stapel von einem beliebigen Zifferblatt aus und Scrollen durch die Widgets im Stapel.

Annehmen und Beenden von Anrufen.

Anzeigen einer Nachricht aus einer Mitteilung, Scrollen durch längere Mitteilungen mit einem zusätzlichen Doppeltipp, Beantworten per Diktat und Senden einer Nachricht.

Pausieren, Fortsetzen und Beenden eines Timers.

Stoppen und Fortsetzen einer Stoppuhr.

Einen Wecker in den Schlummermodus versetzen.

Abspielen und Pausieren von Musik, Podcasts und Hörbüchern.

Umschalten auf die neue Ansicht "Höhe" in der Kompass-App.

Aufnehmen eines iPhone Fotos mit der Kamerafernbedienung in der Kamera App.

Automatische Trainingserinnerungen starten oder stoppen.

Ausführen der primären Aktion von Mitteilungen, darunter Beantworten einer eingehenden Nachricht aus einer Messaging-App und Schlummerfunktion für Erinnerungen auslösen - auch von Drittanbietern.

Auf dem iPhone: Watch App > Meine Watch > Gesten > Double Tap

Auf der Apple Watch: Einstellungen > Gesten > Double Tap

Zusammenfassung Apple integriert neue Gestensteuerung "Double Tap"

Bedienung der Uhr ohne direkte Berührung möglich

Funktion erkennt, wenn Zeigefinger und Daumen getippt werden

Ermöglicht u.a. Annehmen/Beenden, Musiksteuerung, Timer und Wecker

Double Tap erfordert Watch OS 10.1 und iPhone mit iOS 17.1

Bei Aktivierung werden einige andere Eingabehilfen deaktiviert.

Die Art, wie man die Apple Watch und auch andere Smartwatches auf dem Markt bedient, hat sich seit der Vorstellung der ersten Modelle nur wenig verändert. In den meisten Situationen setzen die Geräte voraus, die Uhr anzuheben und vorsichtig mit der Hand des anderen Arms zu bedienen. watchOS 10.1 bringt hier für die Modelle Apple Watch 9 und Ultra 2 eine kleine neue Geste mit, die in bestimmten Situationen die Bedienung deutlich cleverer löst.Die Funktion mit dem Namen Double Tap, deutsch offiziell "Doppeltipp", wird laut Apple möglich, da die neuen Apple Watch-Modelle dank "leistungsstärkerer Hardware" erkennen können, wenn Zeigefinger und Daumen zweimal kurz zusammen getippt werden. Konkret soll die schnellere Neural Engine, die Daten vom Beschleunigungsmesser, Gyroskop und optischen Herzsensor verarbeitet, die Erkennung möglich machen. "Der Algorithmus erkennt die einzigartigen Muster kleiner Bewegungen des Handgelenks und Änderungen im Blutfluss, wenn Zeigefinger und Daumen einen Doppeltipp ausführen", so Apple Funktionen, die mit Doppeltipp auf Apple Watch möglich werden:In seiner Grundfunktion kann die Geste auf der Apple Watch dann zum Auslösen der Haupttaste in jeder App verwendet werden. Damit wird es unter anderem möglich, einhändig Anrufe anzunehmen oder aufzulegen, die Musik zu starten und zu stoppen oder einen Wecker auszuschalten. Auch die Kamera des iPhones lässt sich mit der Geste fern auslösen. Apple sieht der Vorteil immer dann, wenn der Nutzer eben keine zweite Hand zur Bedienung freihat. Damit die Eingabe nicht aus Versehen registriert wird, muss die Uhr zuvor aber angehoben werden.Double Tap ist aus dem Features Assistive Touch hervorgegangen, das schon länger auf Apple Watches verfügbar ist und die Bedienung für körperlich beeinträchtigte Menschen erleichtern soll. Diese Funktion ist auch auf älteren Modellen verfügbar, der offizielle Support listet hier viele weitere Bedienmöglichkeiten.Die Nutzung des Double Tap setzt neben dem Update auf watchOS 10.1 ein iPhone mit iOS 17.1 voraus, die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Ferner werden bei Aktivierung einige andere Eingabehilfen ausgeschaltet, darunter auch Assistive Touch.