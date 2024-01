Seagate mit 30 TB: Die größte interne PC-Festplatte aller Zeiten startet

Seagate hat gerade eine neue Festplattenplattform angekündigt, die sich Mozaic 3+ nennt. Damit wird laut Seagate nun dank einer Reihe von technologischen Verbesserungen die Herstellung von 30-TB-Festplatten ermöglicht.

Mozaic 3+ verwendet laut Seagate die "kleinsten und empfindlichsten Magnetfeld-Lesesensoren der Welt", um die Daten auf den Festplatten zu lesen. Außerdem verfügt sie über einen neuen integrierten 12-nm-Controller, der nach Angaben des Unternehmens eine "bis zu dreimal höhere Leistung im Vergleich zu früheren Lösungen" bietet.Schon 2021 hatte das Unternehmen einen Durchbruch in der Entwicklung bestätigt, der die Fertigung selbst von 100 TB und mehr ermöglichen soll.Seagate behauptet, diesen neuen Kapazitätsrekord durch die Integration einer Reihe neuer Technologien erreicht zu haben.Eine davon ist die Verwendung einer, wie das Unternehmen sagt, "bahnbrechenden Eisen-Platin-Supergitterstruktur, die die magnetische Koerzitivkraft von Festplattenmedien erheblich erhöht". Außerdem kommt ein "nano-photonischer Laser zum Einsatz, der einen winzigen Wärmepunkt auf der Medienoberfläche erzeugt, um die Daten zuverlässig zu schreiben".In der Ankündigung von Seagate heißt es jetzt, dass die neue Mozaic 3+-Plattform in der Exos-Festplattenreihe des Unternehmens zum Einsatz kommen wird. Zunächst wird das Angebot aber für "Hyperscale-Cloud-Kunden" starten und zwar noch im ersten Quartal diesen Jahres.Das Online-Magazin TechRadar hat zudem vom COO des Unternehmens BS Teh, erfahren, dass die 30-TB-Versionen schließlich zum regulären Verkauf freigegeben werden sollen - also konkret auch an Endverbraucher. Die Festplatten benötigen keine spezielle Hardware, was theoretisch bedeutet, dass die 30-TB-Festplatten in jeden PC eingebaut werden können.