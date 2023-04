Möge der Speicher mit dir sein: Seagate startet RGB-Lichtschwert-SSDs

Wie viel Macht steckt in einem PC? In der Welt der Gamer wird diese Frage gern mit geübtem RGB-Einsatz beantwortet. Seagate will jetzt ein Stück Technik mit besonders viel optischer Schlagkraft bieten: Eine Special Edition, die NVMe SSDs zum Lichtschwert macht

Lightsaber Collection Special Edition FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD

2 TB Speicher und 7300 MB/s

Zusammenfassung Seagate präsentiert Special Edition FireCuda NVMe SSD mit RGB-Beleuchtung

Design der Frontplatte lässt sich mit Obi-Wan, Darth Vader oder Luke Skywalker personalisieren

Kapazität bis zu 2TB, sequentielle Lesegeschwindigkeit bis 7300 MB/s

Einschubmechanismus für die Anbringung der Faceplates

Preise in den USA: 1TB für 185 US-Dollar, 2TB für 290 US-Dollar

Deutscher Preis folgt bald

Seagate

Auch wenn sich so mancher gern über die Welt der bunt blinkenden PCs lustig macht: Bauteile mit RGB-Beleuchtung finden viele Abnehmer. Seagate hat jetzt ein Produkt vorgestellt, dass diese farbenfrohe Welt mit der Anziehungskraft von Star Wars zusammenbringen soll. Hinter dem imperialen Produktnamen "Lightsaber Collection Special Edition FireCuda PCIe Gen4 NVMe SSD" versteckt sich eine einfache Idee: Das Laufwerk mit anpassbarer RGB-Beleuchtung kann dank austauschbaren Frontplatten mit Lichtschwert-Optik versehen werden.Wie Seagate ausführt, haben Nutzer dann auch noch die Wahl, auf welche Seite der Macht sich ihr Speicher schlagen soll. Zur Auswahl stehen Faceplate-Designs zu Ehren von Obi-Wan Kenobi, Darth Vader und Luke Skywalker. Das Unternehmen hat sich für die Konstruktion und Entwicklung die Spezialisten von EKWB an Bord geholt, die vor allem für Kühllösungen bekannt sind. Für die Anbringung setzt man auf einen Einschubmechanismus, mit dem die austauschbaren Faceplates an der SSD befestigt werden.Und dann steckt in dem Produkt natürlich auch noch ein Speichermodul. Die Special Edition wird mit Kapazitäten von bis zu 2 TB verfügbar sein, die sequentielle Lesegeschwindigkeit wird mit bis zu 7300 MB/s angegeben. Seagate verspricht außerdem eine "hohe Ausdauer von bis zu 2550 geschriebenen Bytes (TBW)". Die Lightsaber Collection Special Edition FireCuda PCIE Gen4 NVMe SSD startet für 185 US-Dollar (1TB) und 290 US-Dollar (2TB), deutsche Preise sollten bald folgen.