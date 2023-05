Xbox Series X: Speichererweiterung von Seagate dauerhaft reduziert

Seagate bietet Speichererweiterungskarten für die Xbox an, mit denen sich der verfügbare Platz für Spiele erhöhen lässt. Nun hat Microsoft angekündigt, dass die drei Versionen dauerhaft zu einem günstigeren Preis erhältlich sein sollen. Der Preis wurde um bis zu 120 Dollar gesenkt.

Deutsche Händler haben nachgezogen

Zusammenfassung Microsoft kündigt Preissenkung für Seagate-SSDs an.

512GB-Modell kostet jetzt 90 statt 140 Dollar.

1TB-Variante für 150 statt 220 Dollar erhältlich.

2TB-Version nun für 280 statt 400 Dollar.

Preisanpassung bisher nur in den USA.

Händler bieten Produkte bereits günstiger an.

Microsoft / Seagate

Mit dem offiziellen Twitter-Account von Xbox haben die Redmonder bekannt gegeben, dass die Seagate-SSDs ab sofort deutlich günstiger zu haben sind. Während das 512GB-Modell zuvor 140 Dollar gekostet hat, werden hierfür jetzt noch 90 Dollar fällig. Die 1TB-Variante schlägt mit 150 statt 220 Dollar zu Buche. Wer die größte Version mit zwei Terabyte Speicher erwerben möchte, muss 280 statt 400 Dollar auf den Tisch legen. Die Seagate NVMe SSD-Speichererweiterungskarten sind mit der Xbox Series S oder X kompatibel.Bisher wurde die Preisanpassung lediglich in den USA vorgenommen. Welche offiziellen Preise hierzulande gelten sollen, ist noch unklar. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Microsoft den Preis für die Produkte auch im europäischen Raum ändert. Einige Händler bieten die Seagate-Modelle bereits günstiger an. Bei Amazon schlägt die 512-Gigabyte-Version mit 95 Euro zu Buche. Die Edition mit einem Terabyte Speicher ist für 160 Euro gelistet. Für die 2TB-Version werden bei Notebooksbilliger 295 Euro fällig.Nach der permanenten Preisanpassung wäre es denkbar, dass manche Händler die Produkte in Zukunft noch günstiger anbieten. Viele Xbox-Besitzer hatten die Seagate-Modelle ohnehin kritisiert, da sie für die Menge an Speicher zu teuer wären. SSDs mit einem Terabyte Speicher und ähnlichen Geschwindigkeiten sind inzwischen für unter 100 Euro erhältlich.