SeaTools Download - Festplattendiagnose für Windows

Fehldiagnose und Reparatur von Festplatten

SeaTools Download & Installation

Datenträger mit den SeaTools prüfen

fehlerhafte Blöcke ersetzen

Weitere Features der SeaTools

Datenträger sicher zu löschen

Der SeaTools Download hilft bei deroder anderen Speichermedien und kann zudem Datenträger sicher löschen.Die kostenlose Software arbeitet nicht nur mit Laufwerken von Seagate, sondern auch denen anderer Hersteller wie Western Digital oder Samsung zusammen. Aktuell sind die SeaTools für Windows in der Version 5.0.140 erhältlich.Die SeaTools setzen in der hier bereitgestellten Version Windows oder Windows Server (32-Bit oder 64-Bit) voraus, Seagate stellt die Software aber auch für Linux bereit. Zusätzlich gibt es ein Bootable-Kit , mit dem die SeaTools auf einem bootfähigen USB-Stick eingerichtet werden können.Die SeaTools suchen nach dem Start nach angeschlossenen Datenträgern und listen diese mit Angaben zur Kapazität, Lebensdauer, TBW und Status auf. Um etwaige Fehler wie beispielsweise Beschädigungen des Dateisystems oder des Master-Boot-Records ausfindig zu machen, bietet das Programm unterschiedliche Tests an. Während der kurze Festplatten-Selbsttest innerhalb von 60 Sekunden alle Aspekte des Laufwerks prüft, führt der einfache Kurztest einen Test auf zufällig ausgewählten Blöcken aus. Beide Tests sind für gespeicherte Daten sicher.Die erweiterten Tests "Langer Selbsttest", "Langer allgemeiner Test" und "2 Minute Generic Test" sind natürlich deutlich gründlicher bei der Fehleranalyse, können aber je nach System längere Zeit in Anspruch nehmen. Hier gilt zu beachten, dass zumindest die beiden letzten Optionen auch Schreibtests durchführen. Wichtige Daten sollten daher unbedingt zuvor gesichert werden. Dies ist vor allem bei den Reparatur-Funktionen erforderlich, welche unter anderemMit einem Klick auf die Laufwerksdetails listen die SeaTools genauere Informationen zum gewählten Datenträger auf. Dazu zählen Angaben zur Serien- und Modellnummer, Firmwareversion, Schnittstelle und Stromversorgung sowie den Sicherheitsfeatures. Auch die SMART-Werte lassen sich hier auslesen.Die SeaTools eignen sich weiterhin dazu,, sodass Daten anschließend nicht mehr wiederhergestellt werden können. Dies ist etwa vor dem Verkauf einer Festplatte hilfreich. Für unterstützte Seagate-Laufwerke lassen sich zudem der maximale LBA setzen, die Kapazität anpassen oder die Firmware aktualisieren.Seagate bietet für die Software ein ausführliches Handbuch im PDF-Format an. Ähnliche Programme gibt es etwa mit Samsung Magician , dem Western Digital Dashboard oder dem Intel Memory and Storage Tool . Das Auslesen von SMART-Werten gelingt mit CrystalDiskInfo noch komfortabler.