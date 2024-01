Nutzer verblüfft: LG-Waschmaschine schickte täglich 3,7 GB ins Netz

Auch Haushaltsgeräte werden immer "smarter", das bedeutet, dass sie auf die eine oder andere Weise vernetzt sind. Manche Funktionen sind sinnvoll, doch ein Besitzer einer LG-Waschmaschine fragte sich jedoch, warum diese täglich Gigabyte-weise Daten transferierte.

iStock / Getty Images

"Smart" ist nicht immer sinnvoll

Es gibt heutzutage jede Menge "smarter" Elektronik, auf die man über das Internet zugreifen kann. Dazu zählt, dass man von der Ferne aus seine Heizung steuern und diese abdrehen kann, wenn man das beispielsweise vor dem Urlaub vergessen hat. Derartige Fälle gibt es immer wieder, doch mitunter kann man so manche Features schlicht als Schnickschnack bezeichnen.Für Verwunderung hat aktuell jedenfalls der Tweet eines LG-Nutzers gesorgt (via Tom's Hardware ). Dieser berichtete, dass seine Waschmaschine einen unglaublichen Datenhunger an den Tag legt: Denn das Gerät lud mehr als drei Gigabyte an Daten ins Netz, und zwar täglich. Der Download war hingegen verhältnismäßig bescheiden, denn aus dem Netz bezog das Gerät "nur" 100 Megabyte.Der Thread des Nutzers namens Johnie war bzw. ist über weite Strecken spaßig, er witzelt beispielsweise über DLCs (Downloadable Laundry Cycles) und spekuliert, ob seine Waschmaschine als LPU (Laundry Processing Unit) für Kryptomining verwendet wird. Letzteres ist übrigens nicht völlig abwegig, da LGs Smart-Home-Geräte durchaus eine Geschichte der Anfälligkeit für vergleichbare Hacks haben. Ein Waschmaschinen-Botnetz ist zwar unwahrscheinlich, aber auch nicht komplett ausgeschlossen.Johnie nahm seine Waschmaschine zwar vom Netz, die Erklärung könnte aber relativ trivial sein, vermuten jedenfalls einige Nutzer. Denn womöglich hat die Maschine gar nicht solche großen Datenmengen hochgeladen, sondern der Router des Anwenders diese falsch erfasst bzw. angegeben. Denn andere Nutzer haben ihre eigenen smarten LG-Waschmaschinen überprüft und dabei festgestellt, dass in der Regel ein Megabyte pro Tag übertragen wird - also praktisch nichts. Vollständig geklärt ist die Sache aber bisher dennoch nicht.