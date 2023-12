FritzApp Smart Home: Update startet bessere Fenstersensoren-Anzeige

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp Smart Home nun ein Update für Android-Nutzer nachgereicht, das die Anzeige der Fenstersensoren verbessert. iPhone-Nutzer hatten die neue Version bereits im November erhalten.

AVM

Verbesserte Übersicht für Fenstersensoren

Was kann die FritzApp Smart Home?

Zusammenfassung Update für FritzApp Smart Home auf Android verbessert Fenstersensor-Anzeige

iPhone-Version des Updates war schon im November verfügbar

MyFritzApp verliert Smart Home-Bereich, Fokus auf FritzApp Smart Home

AVM-Fenstersensoren FritzDECT 350 kommen diesen Winter in den Handel

Update via Auto-Update-Funktion oder Play Store erhältlich

FritzApp Smart Home steuert alle FritzDECT-Geräte, benötigt FritzOS 7.10

AVM arbeitet aktuell an einigen Verbesserungen für die FritzApp Smart Home. Bisher konnten Nutzer wählen, ob sie ihre Fritz SmartHome-Geräte mit über die MyFritzApp auf dem Handy steuern wollten, oder die spezielle FritzApp Smart Home verwenden wollen. Nun wurde der Smart Home-Bereich aus der MyFritzApp entfernt und es hat den Anschein, dass AVM daher aktuell viel Aufmerksamkeit in die Verbesserungen der FritzApp Smart Home steckt.Nun bekommt die neue Version 1.15.0 für Android eine verbesserte Anzeige der Fenstersensoren in der App-Übersicht. Diese Erweiterungen der Anzeige startete kürzlich bereits für iOS-Nutzer. Die eigenen AVM-Fenstersensoren ( FritzDECT 350 ) sind bislang nicht auf dem Markt, sollen aber noch in dieser Winter-Saison in den Handel kommen.Weitere Änderungen nennt AVM in den Release-Notes der App nicht, es gibt aber wie immer bei den Updates nicht näher genannte Stabilitäts- und Detailverbesserungen.Die Aktualisierung bekommt man am einfachsten über die Auto-Update-Funktion direkt auf dem Smartphone oder über den Play Store . Die neue Versionsnummer lautet 1.15.0. Laut den Release-Notes gibt es zwar keine sicherheitsrelevanten Änderungen, AVM empfiehlt aber dennoch, das Update zeitnah zu installieren.Die FritzApp Smart Home dient als Fernbedienung für alle FritzDECT-Geräte. Mit der Anwendung wird alles von der Einrichtung, Betrieb und Änderungen im Smart-Home einfach mit wenigen Klicks verwaltbar. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen.