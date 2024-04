Dark Matter: Apple zeigt den offiziellen Trailer zur neuen Sci-Fi-Serie

In eine Parallelwelt entführt

Verfilmung eines Sci-Fi-Bestsellers

Wie hätte sich unser Leben entwickelt, wenn wir uns an dem einen oder anderen Punkt anders entschieden hätten? Dies kann der Protagonist der neuen Apple-Serie Dark Matter am eigenen Leib erfahren, wenn auch unfreiwillig. Ein neuer Trailer stimmt auf den Sci-Fi-Thriller ein.Dark Matter erzählt die Geschichte des Familienvaters und Physikprofessors Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton), der während eines nächtlichen Spaziergangs in Chicago von einem Unbekannten entführt wird - und plötzlich in einer alternativen Version seines bisherigen Lebens aufwacht. Natürlich versucht Jason, einen Weg in seine alte Realität und damit auch zu seiner Familie zurückzufinden. Mithilfe der "Dark Matter Box", einer geheimnisvollen Apparatur, könnte dies auch tatsächlich gelingen, allerdings läuft er so auch Gefahr, sich in einem Labyrinth weiterer Versionen seines Lebens zu verirren. Hinzu kommt ein weiteres Detail, welches das Ganze nicht unbedingt erleichtert: Jasons Entführer ist nämlich anscheinend er selbst.Dark Matter basiert auf einem gleichnamigen Roman und New York Times-Bestseller des amerikanischen Schriftstellers Blake Crouch, der erstmals im Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Crouch selbst ist an der Serie nicht nur als Autor und Showrunner beteiligt, sondern gemeinsam mit Matt Tolmach und David Manpearl auch als ausführender Produzent tätig.Neben Joel Edgerton gehören unter anderem noch Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi und Oakes Fegley zum Cast der neunteiligen Serie, die am 8. Mai 2024 ihre Weltpremiere bei Apple TV+ feiert. Zum Start gibt es dann gleich zwei Episoden am Stück. Der Rest folgt dann mittwochs in wöchentlichen Abständen, sodass es das Finale am 26. Juni zu sehen gibt.