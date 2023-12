AVM startet Updates für FritzDECT 302 und Fritz App Smart Home

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp Smart Home nun ein Update für iPhone-Nutzer nachgereicht, das Probleme mit Lampengruppen ausmerzt. Zudem gibt es ein Update für die Funk-Heizkörperregler FritzDECT 302.

Das Update für die Funk-Heizkörperregler FritzDECT 302 behebt ebenfalls Probleme. Laut AVM konnte es unter Umständen dazu kommen, dass das Heizkörperventil nicht vollständig schloss. Betroffen waren FritzDECT 302-Produkte mit dem Update 5.14. Die neue Version 5.16 behebt dieses Problem Das Update ist bereits von AVM gestartet worden. Innerhalb von 48 Stunden sollte es nun automatisch ausgeführt werden. Alternativ kann man das Update manuell auf der Bedienoberfläche der FritzBox unter Smart Home/Geräteverwaltung bzw. Smart Home/Geräte und Gruppen anstoßen.Ein weiteres Bugfix-Update gibt es für die FritzApp Smart Home. AVM hatte die neue App-Version 2.1.1 bereits in der vergangene Woche an Apple übermittelt. Nutzer sollten auch dieses Update mittlerweile schon automatisch erhalten haben.Die neue Version kommt mit allgemeinen Stabilitäts- und Detailverbesserungen und einer Fehlerbehebung für Lampengruppen. Nutzer hatten AVM gemeldet, dass man unter Umständen bei Lampengruppen keine Farbauswahl treffen konnte. Das geht nun wieder. Weitere Änderungen nennt AVM in den Release-Notes der App nicht.Die Aktualisierung bekommt man - wenn sie nicht schon automatisch ausgeführt wurde - über den iOS App Store . Die neue Versionsnummer lautet 2.1.1. Laut den Release-Notes gibt es keine sicherheitsrelevanten Änderungen, AVM empfiehlt aber dennoch, das Update zeitnah auch aus Sicherheitsgründen zu installieren.Die FritzApp Smart Home dient als Fernbedienung für alle FritzDECT-Geräte. Mit der Anwendung wird alles von der Einrichtung, Betrieb und Änderungen im Smart-Home einfach mit wenigen Klicks verwaltbar. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen.