Tado Smart Radiator: Thermostate für die clevere Heizungssteuerung

Beim Tado Smart Radiator-Thermostat handelt es sich um ein Heizkörperventil mit App-Anbindung. Die digitale Steuerung soll dabei helfen, Heizkosten zu sparen. Ganz im Sinne von " Smart Home " können über die Tado-Anwendung individuelle Heizpläne programmiert und durch eine Standort-basierte Automatik, Räume passend zur Ankunft vorgeheizt werden. Das Tado-System kann um beliebig viele Thermostate erweitert werden. Die Heizkörperventile sind stets in Weiß gehalten. Optional kann man das Tado-System mit einem kabellosen Temperatur-Sensor erweitern.Die Grundlage des Tado-Systems stellt die im Starter-Kit enthaltene Internet-Bridge dar. Jene wird über ein Netzwerk-Kabel mit dem Router verbunden. Tado liefert beim Starter-Kit ein Netzteil samt Stromkabel mit. Zum Thermostat-Lieferumfang gehören Adapter, um eine möglichst breite Palette an Heizungstypen abzudecken. Bei unserem Kollegen Timm Mohn war es in der alten Wohnung nötig, für eine Heizung einen zusätzlichen Adapter zu kaufen. Nach dem Umzug konnte der Extra-Adapter an einer anderen Heizung weiterverwenden. Nicht in jedem Raum ist zwangsläufig immer dieselbe Art von Heizkörper verbaut, sodass unterschiedliche Adapter benötigt werden. Die Praxis zeigt: Die meisten Heizungen werden vom Tado-Lieferumfang abgedeckt.Vor der Anschaffung sollte man sich über die Anzahl der nötigen Heizkörperventile Gedanken machen: Je nach Raumanzahl kann das dreier Set Smart Radiator Thermostate praktisch sein. Der Einbau gestaltet sich als einfach. Zunächst wird das alte Heizkörperventil abgenommen. Wer noch kein Heizkörperventil gewechselt hat, kann in der Anleitung jeden Schritt einzeln durchgehen und sich so selbst helfen. Es ist nur ein minimales handwerkliches Verständnis nötig, um die smarten Heizkörperventile anzubringen. Ab Werk sind in jenen bereits Batterien verbaut. Diese sind gesichert, sodass vor der Inbetriebnahme keine Entladung stattfindet. Die App führt einen die ganze Zeit über durch den Pairing- und Einrichtungs-Prozess. Kaum, dass die Tado-Anwendung und das smarte Heizkörperventil verbunden sind, kann das Thermostat einem Raum zugewiesen und die Ausrichtung des Heizkörperventils angegeben werden.Kaum angebracht, kalibriert sich das Heizkörper-Thermostat selbst. Der Prozess ist vollautomatisch und schnell erledigt. Im Anschluss kann das smarte Thermostat seinem Einsatzzweck zugeführt werden: Das Heizen einfacher und bequem gestalten. Dies wird über Heizpläne, die Räume, die mit Tado ausgestattet sind, individuell erwärmen, erreicht. Die Temperatur lässt sich auch klassisch am Thermostat ändern. Viel bequemer, vor allem von unterwegs, ist allerdings die Steuerung via App. Hat man früher vergessen, die Heizung auszumachen, war es nicht möglich, die Temperatur herunterzuschrauben. Über die einfach gestaltete Tado-Anwendung ist das kein Problem mehr: Die Heizstufe lässt sich auch aus 100 Kilometer Entfernung auf die gewünschte Einstellung reduzieren. Die Eingabe wird über die Tado-Server an das Heizkörper-Thermostat, welches die Heizung entsprechend anpasst, geschickt.Änderungen an Heizung können auch via Sprachbefehl ausgeführt werden. Das Tado-System ist mit Google Assistent, Siri und Amazon Alex kompatibel. Kaum ist Tado mit Google Home verbunden, kann die Heizung bspw. ausgeschaltet werden. Kaum hat man den Auftrag gegeben, reagiert die Heizung umgehend. Smart handelt die Heizung aber auch ohne Nutzer-Interaktion: Sobald ein Fenster geöffnet wurde, reagiert das Heizkörper-Thermostat und meldet per App, dass ein Fenster offen ist. Aktiviert man Auto-Assist, schaltet Tado die Heizung automatisch während dem Lüften aus. Es ist folglich nicht mehr möglich, das Ausschalten der Heizung während dem Lüften zu vergessen. Einzig an eine Sache muss man noch selbst denken: Das Fenster wieder schließen.Es ist durchaus möglich, dass einem die Wohnung nach der Installation von Tado generell wärmer vorkommt. Durch die Heizungspläne konnte im Test allerdings nachhaltig die Heizungsrechnung reduziert werden. Das liegt auch am Away-Modus, der die Temperatur auf ein ausgewogenes Level bewegt. So wird Schimmel vermieden, aber die Heizkosten gleichzeitig so niedrig wie möglich gehalten. Wer noch keine Erfahrung mit smarten Heizkörper-Thermostaten hat, kann mithilfe des Starter-Kits einen Raum ausstatten und die intelligente Heiztechnologie einmal ausprobieren. Das Starter-Kit ist für 99 Euro bei Tado verfügbar . Bei einer großen Wohnung kann sich das 5er-Set lohnen. Die Bridge und fünf Thermostate kosten tagesaktuell 375,98 Euro