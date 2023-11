Preiswerte Upgrades: IKEA kündigt neue Smart-Home-Produkte an

Mit Vallhorn, Parasoll und Badring stellt IKEA drei neue Smart-Home-Sensoren vor, die zu Beginn des neuen Jahres in den Regalen des Einrichtungskonzerns landen werden. Die Bewegungsmelder, Tür-, Fenster- und Leckagesensoren starten für unter 15 Euro.

IKEAs neue "Smart Safety"-Produktreihe

Neben Leuchtmitteln und smarten Steckdosen der Trådfri-Reihe, Symfonisk WLAN-Lautsprechern, diversen Rollläden und Starkvind-Luftreinigern wird IKEA sein Smart-Home-Sortiment im kommenden Jahr weiter ausbauen. Dabei bezeichnet das Möbelhaus seine neuen Gadgets selbst als "Smart Safety"-Produkte, die zu einem erschwinglichen Preis für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgen sollen.Ab Januar 2024 starten der Funk-Bewegungsmelder Vallhorn und der Tür- und Fenstersensor Parasoll für je 9,99 Euro. Gerade in Bezug auf den Bewegungsmelder bietet IKEA so eine weitere Alternative zum bereits vorhandenen Trådfri-Sensor, wobei Vallhorn sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt und mit bis zu zehn Lichtquellen gleichzeitig verbunden werden kann.Der Leckagesensor Badring lässt hingegen bis April 2024 auf sich warten. Er soll überall dort platziert werden, wo Wasser austreten kann. Registriert der Sensor eventuelle Wasserlecks, erfolgt eine passende Benachrichtigung auf dem Smartphone, um Schäden zu minimieren. Den genauen Verkaufsstart und Preis wird man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, wobei mit etwa 15 Euro gerechnet werden kann.IKEA empfiehlt für alle Sensoren die Verbindung mit dem hauseigenen Dirigera-Hub, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können. Der wiederum schlägt aktuell mit etwa 60 Euro zu Buche, dient als Schnittstelle zur IKEA Home Smart App und ermöglicht eine Sprachsteuerung (via App) mit Amazon Alexa, Apple Siri (HomeKit) und dem Google Assistant.