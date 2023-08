Inio One: Smarte Tageslicht-Lampe für das Home-Office

App fragt Gewohnheiten ab

Bei der Inio One handelt es sich um eine Tageslichtlampe. Der Hersteller sieht ihren Einsatzzweck vor allem im Home-Office. Mit der Inio One wird indirektes Licht erzeugt, da sie in Richtung Wand und Decke ausgerichtet wird. Die Inio One kann via App mit dem Smartphone verbunden werden. Das zusätzliche Licht soll dabei helfen, die Arbeitsqualität zu verbessern. Gerade, wer in schattig-gelegenen Büros arbeitet, wird das indirekte Licht der Lampe schnell zu schätzen wissen. Die Inio wurde in Deutschland entworfen und wird in Österreich gefertigt.Die Lampe wird gut verpackt geliefert. Bei einer Bestellung im Online-Shop des Herstellers wird sogar der eigene Name im Paket vermerkt. Dem Paket liegt ein Info-Heftchen sowie eine kleine Anleitung bei. Ein USB-C-Kabel und das passende Netzteil sind ebenso enthalten. Von der Größe-her erinnert jenes an ein sehr großes Apple-Netzteil. Leider passt der Hersteller weder Kabel noch die Stromquelle farblich an die Lampe selbst an. Einzig bei der Moondust-Ausführung passt das weiße Netzteil farblich zum Gerät. Die Installation der Lampe ist durchaus simple: Das Kabel wird mit dem Netzteil sowie der Inio One verbunden. Auf der Front leuchtet nachfolgend eine LED auf. Über den beleuchteten Power-Button kann die Lampe eingeschaltet werden. Die Front ziert eine Reihe von LEDs, welche u.a. die eingestellte Helligkeit visualisieren. Sobald die Lampe eingeschaltet wird, erlischt das Licht im Power-Button. Hierfür gehen die berührungsempfindlichen Helligkeits-LEDs an. Über jene kann die Intensität der Lampe herunter bzw. hochgelegt werden. In der Praxis zeigt sich, dass das Feature im Tagesverlauf durchaus oft verwendet wird. Die App allerdings auch.Inio bietet eine kostenlose Anwendung im App- und Play Store an. Während der Einrichtung kann die Lampe benannt und der Ort, wo sie stehen wird, festgelegt werden. Die Raumwahl "Wohnzimmer" deutet darauf hin, dass die Lampe nicht nur für den Arbeitsplatz gedacht ist. Der Hersteller versorgt die Lampe regelmäßig mit Firmware-Updates, die über die App eingespielt werden können. Das Change-Log fällt erfreulich ausführlich aus. Über die App kann die Lampe ein- und ausgeschaltet werden. Des Weiteren lässt sich die Farbtemperatur im Bereich von 2700 bis 6500 Kelvin hoch- bzw. herunterregeln.Licht ist eine höchst individuelle Sache. Um den Nutzer besser kennenzulernen, fragt die App deswegen bestimmte Dinge ab, um einen Chronotyp zu bestimmen. Innerhalb des Fragebogens wird erfasst, wann man zu Bett geht und wie lange man etwa zum Einschlafen benötigt. Auch die Zeit, zu der man regelmäßig aufsteht, wird erfasst. Die App möchte darüber hinaus wissen, wie lange es im Schnitt dauert, bis man aufsteht. Der sich von diesen Daten ableitende Chronotyp wird anschließend berechnet, benannt und auch erklärt.Die Inio One ist darauf ausgelegt, zu jeder Tages- und Nachtzeit das passende Licht bereitzuhalten. Dazu gehört u.a. ein helles Licht im Boost-Modus. Dies verhält ähnlich zu dem, was sonnige Büros durch die Mittagssonne erleben. In der App sind weitere Modi vorinstalliert, eigene können darüber hinaus angelegt werden. Inwiefern das Licht im Alltag bei Konzentration, Schlafbegleitung und während dem Aufwachen hilft, muss sich bei jedem in der Praxis selbst beweisen. Bei unserem Kollegen Timm Mohn haben sich gleichzeitig mit der Einrichtung der Inio One positive Veränderungen im Arbeitsverhalten eingestellt.Die im Büro vorherrschende Licht-Situation kann sich auf Konzentration und Arbeitserfolg auswirken. Umso geringer das Tageslicht-Vorkommen ausfällt, umso mehr kann ich die Investition in die smarte Tageslichtlampe lohnen. Die Inio One ist für 349 Euro beim Hersteller selbst verfügbar . Der Hersteller bietet drei Farbvarianten an: Moondust, Graphite und Salted Caramel. Direkt unter den Farbvarianten bietet Inio die Tageslichtlampe als Refurb-Gerät an. Der Preis fällt mit 279 Euro in diesem Fall etwas geringer aus. Tagesaktuell ist jene aber ausverkauft. Sollte man das Netzteil und USB-C-Kabel verloren haben, kann dies für 29 Euro auf der Homepage nachbestellt werden