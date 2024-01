Tesla soll beim Cybertruck gegen Porsche-Rennen geschummelt haben

Elon Musk hat wieder einmal gezeigt, wie eine seiner Präsentationen das Gegenteil von dem bewirken könne, was sie eigentlich sollten. In dem neuesten Fall geht es um das Drag-Rennen, in dem Tesla den Cybertruck gegen einen Porsche 911 antreten ließ.

Schon kurz nach der Veröffentlichung des verrückten Rennvideos, in dem ein Cybertruck mit einem Porsche 911 auf dem Hänger noch schneller war als ein Porsche 911 alleine, gab es viel Kritik an der Inszenierung Doch jetzt gibt es echte Zweifel an den Behauptungen von Tesla, denn wenn man das Video genau betrachtet, passen die Bilder nicht zu den Aussagen von Tesla.Unter anderem geht es dabei um klare Begrifflichkeit, die Elon Musk falsch verwendet hat. Musk betonte im Nachgang immer wieder, dass der Cybertruck schneller sei als ein Porsche. Schneller im eigentlichen Sinne ist er jedoch nicht, er hat nur eine schnellere Beschleunigung.Das kann man noch als kleinliche Auslegung sehen, allerdings ist das nicht alles, was an dem Video nicht passt. Es geht auch um einen ganz anderen Etikettenschwindel. Tesla betonte, dass es sich um ein Rennen um eine Viertelmeile (402,34 m) gehandelt habe - das wird nun aber widerlegt. Das zeigt der bekannte YouTube-Kanal Engineering Explained. YouTuber Jason Fenske erklärt das in seinem Video genau.Engineering Explained nimmt sich wie immer viel Zeit, um die Behauptungen und die Realität zu analysieren. Recht eindeutig zeigt er dabei, dass man in dem Video nur ein Rennen um eine Achtelmeile (201,17 m) sieht und nicht ein Rennen um eine Viertelmeile.Jason Fenske hat nun hin und her gerechnet und kommt auf das Ergebnis, dass der Cybertruck mit 911 auf dem Hänger die Viertelmeilenzeit eines serienmäßigen 911 nicht übertreffen kann.