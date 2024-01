Tesla Cybertruck enttäuscht beim ersten unabhängigen Reichweitetest

Der Tesla-Pickup Cybertruck ist seit Ende November offiziell verfügbar, allzu viele Fahrzeuge dürfte der Hersteller aber bislang nicht ausgeliefert haben. Deshalb dauert es auch, bis unabhängige Stellen objektive Tests durchführen können - nun ist einer da, und zwar zur Reichweite.

Wie weit kommt das bzw. ein Elektroauto mit einer Akkuladung? Das ist immer noch eine der ersten Fragen, die beim entsprechenden Autohändler sowie im Internet fallen. In der Praxis spielt das zwar nur eine untergeordnete Rolle, da man die Fahrzeuge heutzutage dank Schnellladefunktion innerhalb nur weniger Minuten - also im Rahmen einer Toiletten- und Kaffeepause - aufladen kann.Dennoch ist jeder Kilometer in der PR sowie Außenwahrnehmung besonders wichtig. Das bedeutet, dass nicht nur Kunden der Reichweite oft eine (zu) große Rolle beimessen, sondern die Hersteller auch entsprechend großzügige Angaben machen. Denn wirklich objektive Werte sind hier nur schwierig aufzustellen, da die Reichweite von Faktoren wie Fahrweise, Beladung, Temperatur u.v.m. abhängt (was natürlich auch für Verbrenner gilt).Im Fall des Cybertruck (Dual Motor-Variante) gibt Tesla eine Reichweite - nach Regeln der US-amerikanischen Umweltagentur Environmental Protection Agency (EPA) - von 320 Meilen an, das sind rund 515 Kilometer. Doch wie Electrek berichtet, kommt das Fahrzeug in einem der ersten unabhängigen Reichweitentests auf gerade einmal 254 Meilen - also rund 409 Kilometer.Zu diesem Test des YouTube-Kanals Out of Spec Motoring , der auch live ins Netz übertragen wurde, muss man aber einige Anmerkungen machen: So wurde dieser auf einer Autobahn durchgeführt (mit einer Geschwindigkeit von 70 Meilen/Stunde, also etwa 113 km/h), die Außentemperatur betrug acht Grad Celsius. Vor allem letzteres erklärt einen gewissen Rückgang der Akkukapazität , denn ihr Optimum erreichen Lithium-Ionen-Batterien bei etwa 20 bis 22 Grad Celsius.Das erklärt zwar, dass die EPA-Reichweite nicht ansatzweise erreicht wird, allerdings meint auch Electrek, dass das Erreichte unter den Erwartungen liegen - das Elektromobilitätsblog hätte mit 270 Meilen (435 Kilometer) gerechnet. Aber wie erwähnt: Die Reichweite hängt von so vielen Faktoren ab, dass wahrhaft objektive Schlussfolgerungen erst nach vielen weiteren Tests dieser Art möglich sein werden.