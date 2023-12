Tesla Cybertruck: Elektro-Pickup startet jetzt, 50% teurer als gedacht

Tesla hat gestern Abend den offiziellen Startschuss für die Einführung seines futuristischen Cybertruck gegeben. Elon Musk übergab die ersten Fahrzeuge an Kunden und nannte erst­mals einen offiziellen Verkaufs­preis - der rund die Hälfte höher ist als erwartet.

US-Preise ab 61.000 Dollar

Tesla hält Versprechen auch bei der Anhängelast nicht

Zusammenfassung Tesla Cybertruck Verkaufsstart in den USA

Erste Fahrzeuge an Kunden übergeben

Preis liegt 50 Prozent über Erwartung

Basisversion beschleunigt in 6,5 Sekunden auf 100 km/h

Reichweite des Basismodells bei 400 km

Mittleres Modell mit Allrad und 600 PS

Preisempfehlung für mittleres Modell 79.990 Dollar

Der Tesla Cybertruck startet zumindest in den USA offiziell in den Verkauf. Wer mindestens 60.990 US-Dollar vor Steuern, Rabatten und Zuschüssen auf den Tisch legt, kann den luxuriös ausgestatteten Pickup-Truck mit dem kantigen Design aus Edelstahl und optionalem Allrad-Elektroantrieb künftig ordern.Die ersten Fahrzeuge sind damit rund 50 Prozent teurer als Elon Musk selbst im Jahr 2019 bei der ersten Ankündigung des Tesla Cybertruck versprochen hatte. Das Basismodell des Cybertruck wird nur mit einem einzelnen Elektromotor an der Hinterachse angetrieben und braucht rund 6,5 Sekunden, um auf 100 km/h zu beschleunigen. Die Reichweite dieses Modells wird mit 250 Meilen angegeben, was gut 400 Kilometern entspricht.Das mittlere Modell des Tesla Cybertruck, für das 79.990 Dollar als offizielle Preisempfehlung auf dem Zettel stehen hat tatsächlich an beiden Achsen Elektromotoren und somit Allradantrieb. Das Gewicht gibt Tesla mit etwas mehr als 6600 Pfund an, was ziemlich genau drei Tonnen entspricht. Die Reichweite dieser Variante gibt Tesla mit 550 Kilometern an, während man dank einer Leistung von 600 PS innerhalb von 4,1 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen kann.Tesla gibt die Anhängelast für den Cybertruck mit knapp fünf Tonnen an, obwohl Musk 2019 ganze 6,8 Tonnen versprochen hatte. Dabei spielt es keinerlei Rolle, ob man das Basismodell, die mittlere Variante oder die vor Steuern, Rabatten und Zuschüssen mit 99.990 US-Dollar teuerste Variante wählt. Dabei handelt es sich um das sogenannte Cyberbeast, welches das Spitzenmodell des Cybertruck darstellt.Der Edelstahlkasten mit der kantigen Optik wird als "Cyberbeast" mit gleich drei Elektromotoren und einer auf 515 Kilometer leicht reduzierten Reichweite aufwarten. Mit 200 km/h Höchstgeschwindigkeit, 845 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,6 Sekunden soll das Topmodell beeindruckende Spezifikationen bieten.Laut Tesla soll der Pickup über ein Ladevolumen von ungerecht gut 3400 Litern verfügen, wofür natürlich auch die große Ladefläche hinter der Kabine mit Platz für fünf Erwachsene Passagiere einbezogen wird. Sowohl die AWD-Version als auch die Cyberbeast-Variante können jetzt in den USA über die Tesla-Website vorbestellt werden. Die Basisvariante wird hingegen erst ab dem Modelljahr 2025 verfügbar sein, hieß es beim Delivery-Event.Musk ließ es sich übrigens nicht nehmen, den einst bei der Vorstellung des Cybertrucks so kläglich gescheiterten Stunt noch einmal durchzuführen, bei dem die angeblich mit besonders stabilem Glas versehenen Fenster mit Baseball-Bälle beworfen wurden - und prompt Schaden nahmen. Bei der Neuauflage der Aktion kamen offenbar Softball-Bälle zum Einsatz, mit denen es natürlich keinen Schaden gab.