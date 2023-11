Cybertruck-Event: Tesla kann zum Start gerade einmal 10 Autos liefern

Jahre des Wartens laufen auf das große Cybertruck-Event zu. Für alle, die erwarten, dass es jetzt schnell mit der Auslieferung losgeht, steht aber wohl eine herbe Enttäuschung bevor. Tesla soll gerade einmal zehn Fahrzeuge für die Veranstaltung fertig bekommen haben.

Tesla-Event: Cybertruck-Auslieferung auf Sparflamme

Verfügbarkeit, Preis? Man weiß es nicht

Zusammenfassung Cybertruck-Event am 30.11. weckt hohe Erwartungen.

Tesla liefert nur zehn Fahrzeuge beim Event aus.

Musks Prognosen zum Cybertruck verzögern sich.

Massenproduktion des E-Autos bislang nicht gestartet.

Ziel: 5000 Cybertrucks pro Woche bis 2025.

Erstauslieferung an Mitarbeiter und Insider.

Preis des Cybertrucks bleibt vorerst unbekannt.

Ob man den Cybertruck nun vor seinem Start als misslungen oder gelungen betrachtet: Das ungewöhnliche E-Auto wird von vielen Vorbestellern und auch der Branche mit Spannung erwartet. Wie üblich liegt das Projekt Jahre hinter den Prognosen von Elon Musk . Mit dem Cybertruck-Event am 30. November dürften viele Spekulationen ein Ende finden - auch, dass es schon bald mit der Auslieferung losgeht.Wie Electrek berichtet, kann Tesla bei der offiziell als "Auslieferungsevent" angepriesenen Veranstaltung wohl gerade einmal eine Handvoll Fahrzeuge an erste Kunden übergeben. Das hatte Javier Verdura, Leiter des Tesla-Produktdesigns, heute auf einer Konferenz in Monterrey, Mexiko, bestätigt: "Wir werden die ersten zehn liefern."Tesla und Elon Musk hatten in den letzten Wochen immer wieder betont, dass die Massenproduktion des Cybertrucks noch lange nicht angelaufen ist. Verdura scheint die Erwartungen kurz vor der wichtigen Veranstaltung weiter zügeln zu wollen. Schaut man sich vergangene Produkteinführungen an, ist es für Tesla nicht ungewöhnlich, zum Launch-Event zunächst nur wenige Autos zur Verfügung zu stellen. Mit 10 Fahrzeugen erreicht man hier aber auf jeden Fall einen Negativrekord.Jüngste Aussagen Musks lassen darauf schließen, dass Tesla das nächste Jahr benötigen wird, um die Produktion des Cybertrucks langsam hochzufahren. Das Ziel von 5000 Einheiten pro Woche soll dann im Jahr 2025 erreicht werden. Die ersten Modelle werden an Mitarbeiter und Firmeninsider ausgeliefert, danach bekommen Wartelisten-Plätze ein Angebot zum Kauf. Bisher nicht bekannt: Was man dafür bezahlen muss. Hier wird das Event wohl Klarheit bringen.