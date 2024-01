Cybertruck blamiert sich im Schnee - aber es ist (nicht) kompliziert

Elon Musk ist ein "Meister" der nicht gehaltenen Versprechen, weshalb sich seine Gegner auf alles stürzen, das kritisiert werden kann. Konkret bedeutet das, dass sich nun Leute über ein Video lustig machen, auf dem ein Cybertruck im Schnee eine schlechte Figur macht.

Cybertruck: Probleme im Schnee

Schneeketten nötig

Zusammenfassung Elon Musks Cybertruck zeigt Schwächen im Schnee

Video im Netz zeigt Probleme des Fahrzeugs in verschneiter Einfahrt

Musk bezeichnete Cybertruck als ideal für die Zombie-Apokalypse

Videoersteller machen sich über kämpfenden Fahrer lustig

Elektromobilitätsblog bietet Erklärungen für die Schwierigkeiten

Möglicherweise saß ein unerfahrener Truck-Fahrer am Steuer

Cybertruck standardmäßig mit Ganzjahresreifen ausgestattet

Es ist für Tesla-Hasser ein gefundenes Fressen: Denn wie Electrek berichtet, ist im Netz ein kurzes Video aufgetaucht, in dem ein Cybertruck zu sehen ist, der große Probleme in einer tief verschneiten Einfahrt hat. Das ist natürlich vor allem deshalb kurios, da Elon Musk den Cybertruck selbst als das perfekte Fahrzeug für die Zombie-Apokalypse bezeichnet hat.Auch der bzw. die Ersteller des Videos sind offensichtlich keine großen Musk-Fans, da einer dem mit den winterlichen Verhältnissen kämpfenden Fahrer belustigt zuruft: "Ich rufe Elon an, der holt dich da raus!" Diese Art der Schadenfreude ist natürlich unterhaltsam, allerdings merkt das Elektromobilitätsblog an, dass es für die Probleme gleich mehrere nachvollziehbare Erklärungen gibt - die in dieser Form nichts mit dem Cybertruck und seinen Fähigkeiten zu tun haben.Eine ist, dass hier ein Truck-Neuling am Steuer sitzt, der keine Erfahrung mit einem derartigen Fahrzeug hat. Viele Cybertruck-Käufer der ersten Stunde sind Fans von Tesla und weniger Personen, die einen Pickup kaufen, weil sie diesen brauchen. Denn für solche Wetterbedingungen sowie weitere herausfordernde Situationen benötigt man durchaus einiges an Erfahrung und über diese verfügt die Person im Video augenscheinlich nicht.Eine weitere Erklärung: Der Cybertruck kommt von Haus aus mit Ganzjahresreifen daher. Diese schaffen zwar durchaus ganz normale winterliche Bedingungen, aber nicht tiefen Schnee, wie im Video zu sehen. Dafür genügen eigentlich nicht einmal Winterreifen, sondern es sind Schneeketten erforderlich. Rein von den technischen Fähigkeiten gibt es nämlich keinen Grund zu glauben, dass der Cybertruck für den Winter ungeeignet ist.