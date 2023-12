Tesla Cybertruck: Für maximale Reichweite wird "Akku-Pack" benötigt

In der Nacht auf heute hat Tesla endlich sein lange erwartetes Delivery-Event durchgeführt und dabei wurden auch die letzten Details zum Cybertruck enthüllt. Dabei wurde auch ein sogenannter "Range Extender" vorgestellt - ein Zusatz-Kasten, der die Reichweite erweitert.

Modell Hinterradantrieb Allradantrieb CyberBeast Preis $60,990 (~56.000 €) $79,990 (~73.500 €) $99,990 (~92.000 €) Reichweite 250 Meilen (~400 km) 340 Meilen (~550 km) 320 Meilen (~515 km) mit Extender nicht angegeben 470+ Meilen (~750 km) 440+ Meilen (~710 km)

Der futuristische Tesla-Pickup ist seit Monaten und Jahren ein großes Thema, das liegt auch daran, dass bislang diverse Details nicht bekannt waren und entsprechend viel Raum für Spekulationen blieb. Dazu kommt, dass Elon Musk bekannt dafür ist, viel zu versprechen, diese Ankündigungen aber nicht immer zu halten.Deshalb war die Fachwelt einigermaßen gespannt, was Tesla auf dem Delivery Event bekannt geben wird, denn neben den finalen Details zu wichtigen Punkten wie der Reichweite fehlten auch noch die Preise. Diese sind nun bekannt und nicht nur Tesla-Fans sind enttäuscht, denn günstig ist das Fahrzeug nicht.Für Debatten sorgt auch die Reichweite, denn in früheren Musk-Ankündigungen war teilweise von bis zu 500 Meilen, also 800 Kilometern die Rede. Ob das stimmt? Jein. Denn das hängt davon ab, wie man das definiert. Fakt ist, dass die 61.000 Dollar kostende Variante des Cybertrucks laut Tesla offiziell auf eine Reichweite von 250 Meilen (400 km) kommt. Das ist nicht besonders viel, zumal die effektive Reichweite darunter liegen dürfte (via Electrek ).Die teureren Varianten haben mit 515 bis 550 Kilometern bessere Reichweiten, sind aber auch weit von den in Aussicht gestellten 500 Meilen/800 Kilometern entfernt. Dennoch erreicht der Cybertruck in der All-Wheel-Drive-Version 470+ Meilen (756 km) und das CyberBeast (708 km) - zumindest laut Hersteller.Dafür ist allerdings ein "Trick" nötig, denn man benötigt hierfür einen sogenannten "Range Extender". Das ist eine grob wie ein Werkzeugkasten aussehende Zusatzbatterie, die auf der Ladefläche des Pickups angebracht wird. Musk: "Es ist ein optionaler Pack, der etwa ein Drittel der Ladefläche einnimmt. Es ist immer noch genug Platz für eine große Menge an Ladung. Er ist für sehr lange Fahrten oder zum Ziehen schwerer Sachen auf Berge gedacht." Wie genau dieser Zusatzakku funktioniert, was er kostet und wie er verfügbar ist, hat Tesla bisher aber nicht bekannt gegeben.