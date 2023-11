Schwimmt er oder nicht? Tesla schickt den Cybertruck ins Wasser

Für Tesla-Fans wird es langsam spannend, denn der Elektroautobauer wird bald den Cybertruck in einem Event final enthüllen und dabei auch die letzten Fragen beantworten. Und davon gibt es noch einige, unter anderem jene, ob das Fahrzeug tatsächlich schwimmen kann.

Tesla wird den Cybertruck am 30. November in einem Delivery Event an erste Vorbesteller übergeben, die Veranstaltung ist aber nicht nur reine PR, sondern wird auch die letzten Details zum futuristischen Pickup-Truck bieten. Diese sind auch dringend erforderlich, denn es gibt beim Thema Cybertruck noch zahlreiche Fragezeichen.Denn Tesla-Chef Elon Musk ist bekannt für seine zahlreichen Versprechen, die nicht unbedingt immer gehalten werden. Das beste oder besser gesagt schlechteste Beispiel ist jenes zur vollständigen Autonomie von Teslas. Denn Musk spricht schon seit vielen Jahren davon, dass die Fahrzeuge seines Unternehmens im selben oder nächsten Jahr die vollständige Autonomie erreichen werden - eingetroffen ist das bisher nicht.Entsprechend skeptisch waren viele, als Musk mitteilte, dass der Cybertruck in der Lage sein wird zu schwimmen. Musk meinte im vergangenen Jahr, dass der Cybertruck "wasserdicht genug" sein wird, "um kurzzeitig als Boot zu dienen, sodass er Flüsse, Seen und sogar Meere überqueren kann, die nicht zu unruhig sind".Das ist allerdings wohl dennoch nur PR, denn die Garantiebestimmungen von Tesla untersagen einen Einsatz im oder am Wasser. Musk hat aber dennoch mitgeteilt, dass der Cybertruck in der Lage sein soll, von der Starbase nach South Padre Island zu schwimmen - das sind zumindest 360 Meter.Tesla untersagt den Wasser-Einsatz sicherlich aus rechtlichen bzw. Haftungs-Gründen, dürfte aber dennoch vorhaben, die erwähnte Überquerung zu versuchen. Jedenfalls konnte ein Redditor kürzlich einen Cybertruck filmen, der sich in der Nähe von Port Aransas, Texas am Strand ans Wasser wagte (via Electrek ).Allzu tief fuhr der Cybertruck dabei allerdings nicht ins Wasser - im menschlichen Vergleich kann man davon sprechen, dass er seine Füße ins Wasser tauchte. Es ist aber möglich und sogar wahrscheinlich, dass Tesla hier tatsächlich einen "Wassergang" samt Überquerung auslotet bzw. testet. Denn Port Aransas befindet sich nicht allzu weit von South Padre Island entfernt.