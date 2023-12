Der Tesla Cybertruck ist seit Ende November offiziell verfügbar, jedoch ist nicht unbedingt klar, wie viele Fahrzeuge der Elektroautobauer bereits verkauft hat bzw. ausliefern konnte. Nun hat das Fahrzeug außerdem zum ersten Mal beantwortet, was bei einem Unfall passiert.

Cybertruck ist besonders sicher - bloß für wen?

Kollision mit einem Toyota

Das klingt zwar durchaus nach einer trivialen Frage, diese ist im Fall Cybertruck aber dennoch mehr als berechtigt. Denn der Pickup-Truck von Tesla gilt als besonders sicher und widerstandsfähig - allerdings gilt das vor allem für die eigenen Passagiere. Wer mit einem Cybertruck kollidiert, wird im wahrsten Sinn des Wortes mit einer Karosserie konfrontiert, die sich kaum verformt, was für das andere Auto mehr als nur gefährlich sein dürfte.Vor dieser Art der Konstruktion und Karosserie-Starrheit warnen Experten seit der Vorstellung des Cybertrucks, sie befürchten, dass das Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer ein enormes Risiko darstellt. Nun gibt es den ersten dokumentierten Unfall eines Cybertrucks und dieser bestätigt die Befürchtungen auf den ersten Blick - eignet sich aber wohlgemerkt nur bedingt für Rückschlüsse.Denn auf Reddit hat ein Nutzer zwei Bilder des ersten Cybertruck-Unfalls veröffentlicht, gegenüber The Verge hat die California Highway Patrol (CHP) das auch bestätigt. Der Cybertruck und seine drei Insassen waren an dem Unfall zwar beteiligt, verantwortlich waren sie dafür aber nicht. Den Zusammenstoß löste der 17-jährige Fahrer eines Toyota Corolla aus, ernsthaft verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.Laut dem Polizeibericht kam der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab und wurde wieder dorthin zurückgeschleudert, er kam daraufhin auf die andere Fahrbahn und prallte gegen den Cybertruck. Das Wetter wird als wolkenverhangen und nass beschrieben.Der Toyota dürfte dabei einen Totalschaden erlitten haben, der Cybertruck sieht weitgehend unbeschädigt aus, die Seiten-Airbags dürften aber ausgelöst worden sein. Klare Rückschlüsse sind aus den beiden Fotos nicht möglich, es ist auch nicht bekannt, ob es sich beim Cybertruck um ein Vorserien- oder um ein Endkundenmodell gehandelt hat.