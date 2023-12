Schweden beweisen: Windkraftwerke lassen sich auch aus Holz bauen

Windkraftwerke erzeugen zwar im Betrieb sauberen Strom , die eingesetzten Materialien sind allerdings wenig nachhaltig. Das soll sich mit einer Neuentwicklung des schwedischen Unternehmens Modvion ein Stück weit ändern, das eine Anlage auf einem Holz-Turm installiert hat.

Furnierholz mit Wunsch-Eigenschaften

Es geht höher

Zusammenfassung Windkraftwerke nutzen saubere Energie, Materialien oft nicht nachhaltig

Schwedische Firma Modvion baut Turm für Windkraftanlage aus Holz

Masten meist aus Stahl/Stahlbeton, energieintensive Produktion

Modvion-Turm aus Furnierholz, bis zu 144 Schichten Fichtenholz verleimt

Eigenschaften durch Maserungsausrichtung anpassbar

In Göteborg gefertigte Holzteile werden gestapelt und verleimt

Windrad mit Holzturm erreicht 150m Höhe, 2 MW Leistung, größere Anlagen möglich

In der Regel bestehen die Masten, auf denen die Turbinen montiert sind, aus Stahl oder Stahlbeton. In beiden Fällen verschlingt hier bereits die Produktion viel Energie und sorgt für einige CO₂-Emissionen, sodass die Windkraftanlage durchaus erst einmal einige Zeit laufen muss, um ihren ökologischen Fußabdruck auf ein akzeptables Niveau zu bekommen.Die Modvion-Anlage verschafft sich hingegen direkt bei der Wahl des Materials einen ordentlichen Vorsprung. Der hohe Turm, auf dem eine konventionelle Turbinenanlage untergebracht ist, besteht weitgehend aus Holz. Dadurch erinnert die Anlage im Inneren weniger an eine Industrieanlage als an eine Sauna.Die Modvion-Ingenieure setzen auf Furnierholz. Bis zu 144 Schichten Fichtenholz, die jeweils 3 Millimeter stark sind, werden zusammengefügt. Über die Ausrichtung der Maserungen zueinander können Eigenschaften wie Festigkeit und Flexibilität ziemlich genau nach Bedarf getroffen werden. Die dafür nötigen Erfahrungen hat unter anderem einer der Gründer des Startups, David Olivegren, eingebracht, der zuvor sowohl als Architekt als auch als Bootsbauer arbeitete.In der Fabrik am Rande von Göteborg werden die dünnen Holzschichten verleimt und zusammengepresst, um die gebogenen Abschnitte herzustellen. Diese Teile werden dann auf die Baustelle gebracht, zu Zylindern verleimt und übereinander gestapelt, um den Turm zu bauen. "Holz und Leim sind die perfekte Kombination, das wissen wir schon seit Hunderten von Jahren", sagt Olivegren. "Und weil Holz leichter ist als Stahl, kann man mit weniger Material größere Turbinen bauen."Das erste Windrad mit Holzturm, das jetzt in Betrieb genommen wurde, kommt auf eine Höhe des oberen Rotorblatts von 150 Metern und erreicht eine maximale Leistung von 2 Megawatt. Damit handelt es sich um eine eher kleine Anlage. Bei Modvion ist man aber überzeugt, dass sich mit dem Konzept der Firma auch wesentlich höhere und damit stärkere Systeme bauen lassen.