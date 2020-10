Beyond Compare - Dateien vergleichen

Absolut vergleichbar

Abgleichen leicht gemacht

Den Überblick über alle Dateien zu behalten, die auf einem oder sogar mehreren Rechnern abgelegt werden, ist wohl für die meisten unmöglich. Beyond Compare 4.3.7 macht es möglich, Dateien und Verzeichnisse miteinander zu vergleichen und Inhalte zu synchronisieren.Dabei kann das Programm vor allem für alle einen echten Vorteil bieten, die dafür sorgen wollen oder müssen, dass dieselben Inhalte auf verschiedenen Rechnern zur Verfügung stehen. Neben der Möglichkeit, das Programm auf einem Rechner auszuführen, kann Beyond Compare auch in einem Netzwerk für mehr Ordnung sorgen.Über die einfach gestaltete Benutzeroberfläche können unkompliziert verschiedene Abgleich-Vorläufe eingerichtet werden, bei denen das Programm festgelegte Inhalte untersucht, Unterschiede aufspürt und auf Wunsch auch abgleicht. Später können diese einmal definierten Suchvorgänge mit wenigen Mausklicks neu ausgeführt werden. Das ist besonders praktisch, wenn regelmäßig ähnliche Verzeichnisse auf Unterschiede untersucht werden sollen.Beyond Compare kann Dateien sogar bis in ZIP-Archive hinein vergleichen und auf Nutzerwunsch zwischen zwei Speicherorten synchronisieren. Die kleine Software kann zu vergleichende Verzeichnisse parallel darstellen - Unterschiede werden dann zur besseren Übersicht einfach farblich markiert. Zunächst achtet das Programm dabei auf Anhaltspunkte wie das Datum, die Dateigröße und den Dateityp. Darüber hinaus kann Beyond Compare auch Textvergleiche anstellen.Egal, ob man einen PC und ein Notebook auf demselben Stand halten will oder auf einer Festplatte nach doppelten Dateien und Verzeichnissen suchen will: Beyond Compare hilft, Inhalte zu vergleichen und zwischen zwei Quellen auf dem gleichen Stand zu halten. Dank seiner schnellen Arbeitsgeschwindigkeit kann das Programm auch im professionellen Bereich Einsatz finden.