Windkraft: Vorjahresausbau trotz Genehmigungsstau schon überholt

Jahrelange Genehmigungsverfahren lassen den Windkraftausbau zwar längst nicht so dynamisch zulegen, wie man es zuletzt bei der Photo­voltaik sehen konnte. Trotzdem hat die Geschwindigkeit hier im Vergleich zum Vorjahr spürbar zugelegt.

Viel mehr Leistung

Mehr ist nötig

Zusammenfassung Windkraftausbau nimmt zu, trotz langwieriger Genehmigungsverfahren

Bis September 2023 wurden mehr Windkraftanlagen gebaut als im Vorjahr

518 Windräder installiert, 316 alte abgebaut; Zunahme von 202 Anlagen

Meiste Neubauten in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und NRW

Leistung der Anlagen um 2,4 Gigawatt höher als ältere

Ausbau nicht schnell genug, um Ziele zu erreichen

976 Anlagen mit 5,2 Gigawatt Leistung genehmigt.

Bei den reinen Zahlen der netto zugebauten Windkraftanlagen wurde der Vorjahreswert im September bereits übertroffen. Das geht aus Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegen. 518 neue Windräder seien demnach im Bundesgebiet installiert worden.Im gleichen Zeitraum wurden 316 alte Anlagen stillgelegt und wieder abgebaut. Somit stehen jetzt also 202 Windkraftanlagen mehr im Bundesgebiet als zum letzten Jahreswechsel. Die meisten Neubauten - etwa ein Drittel - verzeichnete man in Schleswig-Holstein. Auch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen waren wieder stark dabei. Im Süden sieht es hingegen schlecht aus. Im größten Bundesland Bayern wurden gerade einmal sechs Anlagen gebaut.Diese absoluten Zahlen spiegeln aber nur zum Teil die gesamte Zunahme wider. Denn die Leistung der neu gebauten Anlagen ist jeweils auch höher als bei den älteren Bauprojekten. So lag die bis Ende September zugebaute Gesamtleistung bereits 50 Prozent über dem Wert des gesamten Jahres 2022. Den Angaben zufolge wuchs die installierte Gesamtleistung um rund 2,4 Gigawatt.Das ändert aber noch nichts daran, dass der Ausbau bislang nicht schnell genug geht, um die Zielsetzungen der Bundesregierung zu erreichen. Um auf Kurs zu kommen, sind vor allem einfachere und schnellere Genehmigungsverfahren nötig - das betrifft sowohl die Bau- und Betriebsgenehmigungen vor Ort als auch die Schwertransport-Anträge bei den Verkehrsbehörden.Hier gab es durch verschiedene Maßnahmen aber immerhin schon Verbesserungen. Von Januar bis September wurden bundesweit 976 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 5,2 Gigawatt genehmigt. So schnell ging es nach Angaben der Branche noch nie zuvor voran. Aber auch hier hinkt Süddeutschland noch deutlich hinterher.