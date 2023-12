Windows 11: Microsoft startet Rollback gegen WLAN-Bug nach Update

Microsoft hat kurz nach der gestern erfolgten Bestätigung, dass man tatsächlich ein Problem mit Firmen- und Universtitäts-Netzwerken in Verbindung mit dem kürzlich veröffentlichten Update KB5032288 festgestellt hat, bereits einen Rollback gestartet.

Gestern Problem bestätigt, heute Lösung ausgerollt

Zusammenfassung Microsoft startet Rollback nach Update-Problemen

Bestätigung von Verbindungsproblemen mit KB5032288

Known Issue Rollback behebt WLAN-Verbindungsfehler

Windows-Funktionen können aus der Ferne gesteuert werden

Remote-Aktion soll WLAN-Probleme in 24 Stunden lösen

Neustart beschleunigt Behebung des Update-Fehlers

KIR-Paket als msi-Installer zum Download verfügbar

Gestern Abend erfolgte zunächst die Bestätigung , dass es tatsächlich ein Problem mit KB5032288 gibt, welches den Aufbau von Verbindungen in WLAN-Netze nach dem Standard 802.11r betrifft. Zuvor hatten zahlreiche betroffene Nutzer berichtet, dass sie nicht mehr in der Lage waren, eine Verbindung zum WLAN ihrer Uni oder ihres Unternehmens herzustellen.Jetzt hat Microsoft bereits nachgelegt und mit der Auslieferung eines sogenannten Known Issue Rollback (KIR) begonnen. Laut dem Windows Release Health Dashboard erfolgt damit ab sofort die Fehlerbehebung, indem Microsoft die mit dem Update KB5032288 vorgenommenen Änderungen zurücknimmt, welche den Aufbau der genannten Art von WLAN-Verbindungen betreffen.Die Redmonder können mit ihren KIRs bei Bedarf Funktionen von Windows auf den Systemen der Anwender aus der Ferne steuern, wenn diese nicht sicherheitsrelevant sind. Auf diesem Weg lässt sich wie in diesem Fall ein Problem beheben, sofern die jeweiligen Rechner an das Internet angebunden sind und Windows Update nutzen.Die von Microsoft per Remote-Aktion vorgenommenen Änderungen zur Behebung der Probleme mit Firmen- und Universitäts-WLANs dürften innerhalb von 24 Stunden bei den meisten Nutzern ankommen. Will man die Umsetzung beschleunigen, empfiehlt sich ein Neustart des jeweiligen Rechners, da beim Hochfahren üblicherweise eine Abfrage bei Windows Update erfolgt und dann die erwähnte Änderung automatisch erfolgen kann. Optional kann man das KIR-Paket auch in Form eines msi-Installers herunterladen